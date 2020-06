Arsenal in Milan v boju za super nadarjenega Madžara

Gre za 19-letnega nogometaša Red Bull Salzburga, ki se najbolje znajde na levi strani sredine ali pa na položaju "desetke", torej za napadalcem. V tej sezoni je v vseh tekmovanjih na 37 tekmah dosegel 10 zadetkov in 16 asistenc, v avstrijski Bundesligi je bil eden ključnih mož ekipe, ki je v nedeljo potrdila sedmi zaporedni naslov prvaka.

Dominik Szoboszlainaj bi topničarje stal okoli 30 milijonov evrov, želi pa si ga predvsem strateg topničarjevMikel Arteta, ki v njem vidi adekvatno zamenjavo za odpisanegaMesuta Özila. Topničarji so se za madžarskega reprezentanta zanimali že lansko poletje, ko so iskali zamenjavo zaAarona Ramseyja, ki je kot prost nogometaš odšel k Juventusu.

Szoboszlaiev agent je takrat potrdil, da se za njegovega varovanca zanima kar nekaj angleških klubov, a je obenem dodal, da bo sezono 2019/2020 zagotovo zaključil v Salzburgu. To se je naposled tudi zgodilo, sedaj pa je, kot vse kaže, čas za novo stopničko v karieri 19-letnika. Pred časom so italijanski mediji sicer poročali, da so se s Szoboszlaiem že dogovorili pri Milanu. Eden glavnih protagonistov v selitvi Madžara v prestolnico Lombardije naj bi bil eden od direktorjev kluba Ivan Gazidis, ki je pred odhodom v Milano služboval prav pri Arsenalu.