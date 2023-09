Arsenal izkoristil spodrsljaj Cityja in se prvakom približal na točko zaostanka

Še naprej so v zelo slabi formi nogometaši Manchester Uniteda, ki so pred domačimi navijači klonili proti Crystal Palaceu. Dvoboj je z golom v 25. minuti odločil Joachim Andersen. Po zmagi v ligaškem pokalu nad Cityjem so nogometaši Newcastla danes ugnali Burnley z 2:0. Strelca za srake sta bila tokrat Miguel Almiron (14.) in Alexander Isak (76.) z enajstmetrovke.