Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Arsenal izvlekel zmago, tudi tokrat edini gol padel po kotu

London, 25. 04. 2026 22.43 pred dvema dnevoma 2 min branja 1

Avtor:
S.V. STA
Gabriel in Eze

Arsenal je z 1:0 premagal Newcastle in s tekmo več za tri točke na vrhu pobegnil Manchester Cityju. Nogometaši Liverpoola so v 34. krogu angleškega prvenstva premagali Crystal Palace s 3:1 in se po točkah izenačili z Aston Villo, ki je izgubila proti Fulhamu z 0:1, in Manchester Unitedom Benjamina Šeška, ki bo na delu v ponedeljek.

Na vrhu lige je po novem ponovno sam Arsenal, ki ima ob tekmi več tri točke več od drugouvrščenega Manchester Cityja. Meščani so v tem krogu v sredo že premagali Burnley z 1:0, Arsenal pa je doma gostil Newcastle. Strelec edinega gola je bil v deveti minuti Eberechi Eze, ki je dosegel krasen zadetek po uigrani akciji iz kota.

Liverpoolčani so v razpotegnjenem 34. krogu angleške lige premagali Crystal Palace, potem ko sta ob koncu prvega polčasa zadela Alexander Isak (35. minuta) in Andy Robertson (40.). Nekaj upanja je Londončanom vrnil Daniel Munoz, ta je sicer zadel med tem, ko je bil na tleh domači vratar Freddie Woodman, zmago Liverpoola je v sodnikovem dodatku zapečatil Florian Wirtz.

Redsi so zdaj na četrtem mestu prehiteli Aston Villo, ki je izgubila na gostovanju pri Fulhamu. Strelec za domače je bil Ryan Sessegon v 43. minuti. Obe ekipi sta pri 58 točkah, kot tudi s tekmo manj tretji Manchester United, rdeče vrage tekma tega kroga čaka v ponedeljek proti Brentfordu.

Zanimivo v angleški ligi ostaja tudi pri dnu prvenstvene lestvice, kjer predčasno možnosti za obstanek med elito nimata več Burnley in Wolverhampton. Slednji se je meril s Tottenhamom, ki je prav tako v coni izpada na 18. mestu. Londončani so sicer slavili z golom Joaa Palhinhe v 82. minuti, vendar vseeno ostajajo na mestih, ki peljejo v drugo ligo ob koncu sezone.

Tekmec v boju za obstanek West Ham je namreč opravil svoje delo in doma premagal Everton z 2:1. Domači so povedli prek Tomaša Součka v 51. minuti, nato pa je v 88. izenačil Kiernan Dewsbury-Hall. Tri pomembne točke je kladivom zagotovil Callum Wilson v drugi minuti sodnikovega dodatka.

Izidi, Premier liga, 34. krog:

Brighton - Chelsea 3:0 (1:0)

Bournemouth - Leeds 2:2 (0:0)
(Jaka Bijol je za Leeds igral do 64. minute)

Burnley - Manchester City 0:1 (0:1)

Sunderland - Nottingham Forest 0:5 (0:4)

Fulham - Aston Villa 1:0 (1:0)

Liverpool - Crystal Palace 3:1 (2:0)

West Ham - Everton 2:1 (0:0)

Wolverhampton - Tottenham 0:1 (0:0)

Arsenal - Newcastle 1:0 (1:0)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet arsenal premier liga anglija

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
26. 04. 2026 21.08
Ubogi Arsenal , Arreta je zafural 7 točk prednosti pred Cityem , kot trener je ena navadna polomija , po tolikih letih je bilo videti da bo Arsenal prvak , pa vendar jim je uspelo izgubiti 1 mesto , Artreta mora odstopiti in konec .
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669