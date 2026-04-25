Arsenal izvlekel zmago, tudi tokrat edini gol padel po kotu

Na vrhu lige je po novem ponovno sam Arsenal, ki ima ob tekmi več tri točke več od drugouvrščenega Manchester Cityja. Meščani so v tem krogu v sredo že premagali Burnley z 1:0, Arsenal pa je doma gostil Newcastle. Strelec edinega gola je bil v deveti minuti Eberechi Eze, ki je dosegel krasen zadetek po uigrani akciji iz kota.

Liverpoolčani so v razpotegnjenem 34. krogu angleške lige premagali Crystal Palace, potem ko sta ob koncu prvega polčasa zadela Alexander Isak (35. minuta) in Andy Robertson (40.). Nekaj upanja je Londončanom vrnil Daniel Munoz, ta je sicer zadel med tem, ko je bil na tleh domači vratar Freddie Woodman, zmago Liverpoola je v sodnikovem dodatku zapečatil Florian Wirtz.

Redsi so zdaj na četrtem mestu prehiteli Aston Villo, ki je izgubila na gostovanju pri Fulhamu. Strelec za domače je bil Ryan Sessegon v 43. minuti. Obe ekipi sta pri 58 točkah, kot tudi s tekmo manj tretji Manchester United, rdeče vrage tekma tega kroga čaka v ponedeljek proti Brentfordu.

Zanimivo v angleški ligi ostaja tudi pri dnu prvenstvene lestvice, kjer predčasno možnosti za obstanek med elito nimata več Burnley in Wolverhampton. Slednji se je meril s Tottenhamom, ki je prav tako v coni izpada na 18. mestu. Londončani so sicer slavili z golom Joaa Palhinhe v 82. minuti, vendar vseeno ostajajo na mestih, ki peljejo v drugo ligo ob koncu sezone.

Tekmec v boju za obstanek West Ham je namreč opravil svoje delo in doma premagal Everton z 2:1. Domači so povedli prek Tomaša Součka v 51. minuti, nato pa je v 88. izenačil Kiernan Dewsbury-Hall. Tri pomembne točke je kladivom zagotovil Callum Wilson v drugi minuti sodnikovega dodatka.