Arsenal je Ezeja tudi uradno speljal velikim tekmecem

London, 23. 08. 2025 19.23 | Posodobljeno pred eno minuto

Angleški nogometni prvoligaš Arsenal je pred današnjo tekmo 2. kroga domačega prvenstva z Leedsom, katerega član je slovenski reprezentant Jaka Bijol, uradno potrdil prihod nove drage okrepitve. Nov član topničarjev je Eberechi Eze, ki je prišel iz Crystal Palacea in se vrnil v svoj klub iz otroštva.

Eberechi Eze je z Arsenalom podpisal štiriletno pogodbo. Finančnih podrobnosti prestopa niso uradno razkrili, lahko odškodnina znaša do 78,5 milijona evrov.

"Navdušeni smo, da nam je uspelo pripeljati Eberechija," je dejal Mikel Arteta, strateg Arsenala, ki je v zadnjem trenutku igralca "izmaknil" tekmecu iz elitne angleške lige Tottenhamu.

"Eberechi je močan igralec, ki nam bo dal novo dimenzijo v napadalni igri. Je nadarjen in inteligenten igralec, predvsem pa je trdo delal, da je prišel do tam, kjer je danes," je dodal Arteta.

Ta ima na voljo močan igralski kader, zaradi katerega velja za enega glavnih favoritov za naslov. Pred Ezejem je londonska ekipa poleti od odmevnih okrepitev dobila še Viktorja Gyökeresa (65,8 milijona evrov), Martina Zubimendija (70), Nonija Maduekeja (56), Cristhiana Mosquero (15) in Christiana Noergaarda (11,6).

