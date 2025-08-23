Arsenal je Ezeja tudi uradno speljal velikim tekmecem

Eberechi Eze je z Arsenalom podpisal štiriletno pogodbo. Finančnih podrobnosti prestopa niso uradno razkrili, lahko odškodnina znaša do 78,5 milijona evrov.

"Navdušeni smo, da nam je uspelo pripeljati Eberechija," je dejal Mikel Arteta, strateg Arsenala, ki je v zadnjem trenutku igralca "izmaknil" tekmecu iz elitne angleške lige Tottenhamu.

"Eberechi je močan igralec, ki nam bo dal novo dimenzijo v napadalni igri. Je nadarjen in inteligenten igralec, predvsem pa je trdo delal, da je prišel do tam, kjer je danes," je dodal Arteta.