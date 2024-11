Arsenal je uradno 'v formi', odlična igra in pet zadetkov v mreži West Hama

Topničarji so povedli v deseti minuti, ko je po podaji Bukaya Sake v polno zadel branilec Gabriel Magalhaes. Bukayo Saka je bil asistent tudi pri drugem golu, ko so domači tekmece neuspešno lovili v nedovoljeni položaj, Leandru Trossardu pa ni bilo težko žoge potisniti v mrežo. Tretji gol so gosti dosegli z enajstmetrovke, strelec je bil Norvežan Martin Odegaard, na 4:0 je po novi napaki domačih branilcev povišal Kai Havertz.

Nato so dva gola dosegli domači, lep je bil predvsem drugi, ki ga je s prostega strela dosegel Emerson. Domači so dobili krila, ki pa jim jih je hitro spodrezala napaka vratarja Lukasza Fabianskega. Ta je pri boksanju žoge storil prekršek za novo enajstmetrovko. To je uspešno izvedel Saka.

Drugi polčas ni bil tako zanimiv, nekaj priložnosti je bilo na obeh straneh, ki pa jih ekipi nista izkoristili.