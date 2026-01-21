Naslovnica
Nogomet

Novo pravilo zaradi katerega je bila Arsenalova zmaga izjemno pomembna

Milano, 21. 01. 2026 12.56 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
M.D.
Veselje igralcev Arsenala ob golu proti Interju

Arsenal je v predzadnjem krogu ligaškega dela Lige prvakov vpisal še sedmo zaporedno zmago in si zagotovil prvo mesto pred izločilnim delom, ki pa je od te sezone naprej še bolj pomembno, kot je bilo v prvi sezoni novega formata. Zakaj?

Slavia Praga - Barcelona
Slavia Praga - Barcelona
FOTO: 24ur.com

Zelo pomembno prvo mesto

V minuli sezoni, prvi v novem formatu tekmovanja, je prvih osem ekip napredovalo neposredno v osmino finala, kjer so imele prednost domačega igrišča, oziroma je bila povratna tekma odigrana na njihovem igrišču. V četrtfinalu in polfinalu pa je o prednosti domačega igrišča odločal žreb. Po novem to ne bo več veljalo za pare četrtfinala in polfinala, v katerih bosta sodelovali prvo in drugo uvrščeno moštvo v ligaškem delu, saj jima ti dve mesti zagotavljata domač povratni obračun v celotnem izločilnem delu.

Trener Arsenala Mikel Arteta se dobro spomni, kako neprijetna je bila lanska izkušnja njegovih varovancev. Povratni obračun polfinala Lige prvakov proti PSG-ju so morali odigrati v Parizu, čeprav so ligaški del zaključili občutno višje od Parižanov. A majhna sprememba v pravilih je Arsenalu po sinočnji zmagi zagotovila, da bo vse povratne tekme v izločilnih bojih odigral na domačem stadionu Emirates. Arteta meni, da so si njegovi varovanci to nagrado zaslužili ne zgolj s sinočnjo predstavo in zmago s 3:1 proti Interju. "Zelo ponosni smo, ne samo zaradi nocojšnje tekme, ampak tudi zaradi vsega, kar smo dosegli v sedmih tekmah tega tekmovanja. Še ena tekma nas loči od cilja, ki smo si ga zastavili, in to je za ekipo ogromna nagrada, saj vemo, kako težko je to doseči," je bil zadovoljen trener vodilnega moštva v angleški Premier League.

Izjemna obramba kljub težavam s poškodbami

Arsenal se lahko pohvali z daleč najboljšo obrambo v dosedanjem delu tekmovanja, ki je proti Interju prejela šele drugi gol na sedmih tekmah. Drugo najboljše obrambno moštvo Atalanta jih je prejelo štiri več in odigralo tekmo manj. Arteta je priznal, da je bilo soočenje z lanskimi finalisti izjemno zahtevno za celotno moštvo, ne zgolj branilce. "Ponoči nisem spal najbolje, ker sem imel občutek, da so ekipa, ki si lahko priigra priložnost z zgolj dvema podajama. To se je zgodilo dvakrat ali trikrat, izgubili smo žogo na določenih mestih in bili so zelo nevarni. A igrali smo z veliko osebnosti. Imeli smo tudi srečo, ko je bilo čustveno. Ekipa je odigrala zelo dobro," je dejal Arteta.

Arteta nima na voljo zgolj 11 odličnih nogometašev, ampak bi zlahka sestavil dve enajsterici, ki bi bili zelo konkurenčni v Ligi prvakov. Dokaz je dejstvo, da Basku včeraj niso bili na voljo leva branilca Piero Hincapie in Riccardo Calafiori, osrednji branilec Gabriel Magalhaes pa je tekmo začel na klopi. Poletna okrepitev Christian Mosquera je kljub povratku po poškodbi igral izjemno, na levem bočnem položaju pa je 19-letni Myles Lewis-Skelly spomnil na izjemne predstave v minuli sezoni Lige prvakov.

Statistika tekme Inter - Arsenal
Statistika tekme Inter - Arsenal
FOTO: Sofascore.com

"Mosquera naj bi se po poškodbi vrnil šele čez dva tedna, vendar so zdravstveni delavci in športni znanstveniki opravili neverjetno delo, saj so z njim delali vsako uro, da bi mu omogočili igranje. Danes je moral igrati proti vrhunskim napadalcem in mislim, da je opravil neverjetno delo," je Španca pohvalil njegov trener.

Nevarni Gabriel Jesus

Če je Arsenalova obramba ena najboljših na svetu, za napad ne moremo trditi enako, saj imajo Topničarji prepogosto težave z zabijanjem golov. Tokrat proti pregovorno discipliniranim Italijanom niso imeli težav, za kar je bil v veliki meri odgovoren napadalec Gabriel Jesus, ki je sezono začel poškodovan, novembra lani pa se je vrnil po 319 dneh odsotnosti. Čeprav je Victor Gyökeres poleti v London prispel kot velika okrepitev v napadu in je zabil proti Interju, se zdi, da je trenutno najbolj nevaren napadalec Arsenala prav Jesus, ki se je od prihoda v London leta 2022 prepogosto ukvarjal s poškodbami.

"Gabija smo zelo pogrešali. Mislim, da bo to povečalo njegovo samozavest in samozavest ekipe, saj imamo zdaj na tej poziciji različne profile igralcev. Enako velja za igralce na krilnih položajih. Victor pride v igro in ima prav tako velik vpliv na igro," je Brazilca in Šveda pohvalil Arteta. Jesus je navdušil tudi svoje soigralce. "Izjemno ga je spremljati, odkar se je vrnil. Izjemno igra po veliki poškodbi in dolgi odsotnosti. Odlično je, da se je vrnil in tako dobro igral proti tako zahtevnem nasprotniku, ne zgolj zaradi golov, ampak tudi zaradi njegovega gibanja in pomoči v obrambi. Čestitam mu in zelo sem vesel, da se je nasmeh vrnil na njegov obraz," je o nekdanjem napadalcu Manchester Cityja dejal vezist Mikel Merino.

Inter - Arsenal in Slavia Praga - Barcelona
Inter - Arsenal in Slavia Praga - Barcelona
FOTO: 24ur.com
