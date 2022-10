Arsenalovi mladeniči poglobili Liverpoolovo krizo in ostali na vrhu

Arsenal je na derbiju devetega kroga angleške Premier lige na domačem Emirates Stadionu s 3:2 premagal Liverpool in ostal na vrhu angleške Premier lige. Manchester City za Londončani zaostaja za eno točko, Liverpool pa že za krepkih 14 točk.

Arsenal je od sezone 2015/16 proti Liverpoolu v Premier ligi na 14 tekmah izgubil devetkrat, zmagal pa zgolj enkrat. V omenjeni sezoni so Londončani tudi zadnjič premier ligaško sezono zadnjič zaključili pred tekmecem iz Liverpoola. Verjetno ni naključje, da je prav v tej sezoni vodenje Liverpoola prevzel trener Jürgen Klopp. A to je zgodovina, dejstvo je, da sta moštvi v deveti krog letošnje Premier lige vstopili v nenavadnih vlogah. Arsenal je pred zmago Manchester Cityja proti Southampton bil vodilni, Liverpool pa je po slabem začetku sezone v tekmo vstopil z desetega mesta. Odlična forma Arsenala, ki je letos na desetih tekmah v vseh tekmovanjih izgubil zgolj enkrat, se je nadaljevala že od prve minute nedeljske tekme. Manj kot 60 sekund je namreč Gabriel Martinelli potreboval za to, da je dosegel prvi gol na tekmi. Po odlični podaji kapetana Martina Odegaarda, je mladi Brazilec dosegel svoj četrti zadetek v letošnji sezoni. A Liverpool ni obupal, iz minute v minuto so varovanci Kloppa stopnjevali pritisk, domači so bili vse bolj podrejeni in obrambno naravnani. Kazen za strah Arsenala je sledil v 34. minuti, ko je Darwin Nunez po podaji Luiza Diaza premagal nemočnega vratarja domačih Aarona Ramsdala. V minulih letih bi zadetek Nuneza pomenil začetek velikega preobrata in pred polčasom bi semafor verjetno že kazal izid 1:2, ali celo 1:3. A letošnji Arsenal je drugačen. Mlado moštvo navodila svojega mladega trenerja Mikela Artete od začetka sezone izpolnjuje dosledno in njihova samozavest raste iz teme v tekmo. Odličen primer tega je akcija v peti minuti podaljška, ko je Martinelli znova zlahka pobegnil svojemu čuvaju Trentu Alexadru-Arnoldu in odlično podal do Bukaya Sake, ki je s svojim prvim zadetkom proti Liverpoolu svoje moštvo popeljal v vodstvo. Slaba igra Alexandra-Arnolda je njegovega trenerja prisilila v zamenjavo med polčasom, saj je Angleža zamenjal bolj obrambno naravnani Joe Gomez.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Arsenal je drugi polčas začel odlično in nekajkrat zapretil vratarju Liverpoola Alissonu, a znova so bolj izkušeni gostje kaznovali londonske mladeniče. Roberto Firmino je v igro vstopil že v 42. minuti, ko je zamenjal poškodovanega Diaza. Čeprav poškodba igralca nikoli ni dobra novica, je vsaj za to tekmo lahko Klopp bil zadovoljen s potekom dogodkov. Firmino je namreč z zadetkom v 53. minuti po podaji Dioga Jote izid izenačil na 2:2. A podobno, kot v prvem polčasu je zadetek gostov zgolj dodatno "podžgal" Londončane, ki so v naslednjih minutah Liverpoolovi obrambi resno pretili. Dober primer Liverpoolovega padca forme v letošnji sezoni so igre Mohameda Salaha v letošnji sezoni. Pet zadetkov na 11 tekmah sicer ni slaba statistika, a Egipčan je v minulih sezonah bil tako dober, da so njegove neverjetne predstave postale nekaj povsem vsakdanjega. Nevsakdanja je bila tudi poteza Kloppa v 69. minuti, ko je Salaha zamenjal vezist Fabinho. Poleg Brazilca je v igro vstopil tudi Ibrahima Konate, ki je zamenjal branilca Joela Matipa. Nemški trener s svojo ekipo očitno ni bil zadovoljen, saj je to bila že tretja zamenjava na tekmi, med tem, ko domači trener v tem trenutku ni še opravil zamenjave.

icon-expand FOTO: Sofascore.com icon-chevron-left icon-chevron-right

Arsenal je opogumljen zavladal na igrišču in kmalu po omenjenih zamenjavah, v 70. minuti bolj natančno, je sodnik Mike Oliver dosodil enajstmetrovko za domačine. Šest minut pozneje, po izčrpnih in na trenutke nevljudnih pogovorih med vpletenimi igralci, je Bukayo Saka s svojim drugim zadetkom na tekmi Arsenal povedel v vodstvo 3:2.Londončani do konca tekme niso več popustili in večer zaključili na prvem mestu Premier lige. Liverpool, ki tone vse globje v krizo za njimi zdaj zaostaja že za 14 točk. Na preostalih nedeljskih tekmah je Crystal Palace slavil proti Leedsu (2:1), West Ham pa proti Fulhamu (3:1).

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke