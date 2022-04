Ronaldo zadel ob povratku, a pomembne tri točke vzel Arsenal

Tekma se je za Arsenal začela sanjsko, že v tretji minuti je namreč odbito žogo vratarja Davida de Gee v nebranjeno mrežo z neposredne bližine poslal mladi branilec Arsenala Nuno Tavares. Ob izteku 11. minute je imel krasno priložnost Bruno Fernandes po veliki napaki Arsenalovega vratarja Aarona Ramsdala, a je Portugalec preslabo sprožil in meril mimo Arsenalovih vrat. V 15. minuti je prišlo do sporne situacije v kazenskem prostoru topničarjev, potem ko je Anthonyja Elango eden od domačih branilcev vlekel za ramo. Sprva sodnik Craig Pawson ni pokazal na enajstmetrovko, nato pa so zadevo preverili še v VAR-sobi in ocenili, da ni šlo za najstrožjo kazen. V 24. minuti je marsikateri navijači vragov že videl izenačenje, toda strel Dioga Dalota z razdalje je zaustavila prečka Arsenalovih vrat. Slabo minuto pozneje je imel Arsneal na voljo izjemno priložnost: mladi angleški napadalec Eddie Nketiah se je sam znašel pred De Geo, a se je slednji tokrat izkazal z obrambo. Nketiah je napako popravil v 28. minuti, toda VAR je pokazal, da je šlo za prepovedani položaj ob podaji Bukaya Sakaja. A VAR je opazil tudi to, da je bil morda nad Sakajem storjen prekršek Alexa Tellesa za najstrožjo kazen, tako da je glavnega sodnika tekme poklical na ogled počasnega posnetka. Craig Pawson je pokazal na belo točko, najstrožjo kazen je z levico uspešno realiziral Saka za vodstvo topničarjev z 2:0. Vragi so le uspeli odgovoriti, znova je svoje mojstrstvo in nos za gol pokazal (povratnik) Cristiano Ronaldo, ki je prehitel dva branilca Arsenala, nato pa iz težkega položaja premagal še vratarja Arsenala. V 38. minuti je sledil še izjemen plasiran strel Mohameda Elnenyja, a se je z zapoznelo obrambo s konicami prstov izkazal De Gea in žogo odbil v kot. Sledili sta še po ena lepa priložnost na obeh straneh, a sta se v sodnikovem dodatku prvega polčasa izkazala oba vratarja. Ob polčasu je Arsenal na odmor tako odšel z vodstvom 2:1.