Arsenal melje naprej, padel je še Chelsea

Nogometaši Arsenala so v gosteh pri mestnih tekmecih osvojili tri točke in upravičili visoko uvrstitev na razpredelnici. Večji del dvoboja so bili boljši tekmec, slavili pa so po zaslugi Gabrielovega zadetka v 63. minuti. Brazilski branilec je zadel iz neposredne bližine po udarcu iz kota in zmedi v kazenskem prostoru.

Arsenal ima na lestvici 34 točk, dve manj ima Manchester City. Na tretjem mestu sledi Tottenham (26 točk), četrti je Newcastle (24), peti pa Manchester United (23). Vse tri omenjene ekipe bodo obračune 15. kroga odigrale danes.