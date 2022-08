Arsenal na krilih kapetana Odegaarda odpihnil še Bournemouth

Varovanci Mikela Artete nadaljujejo odličen uvod v novo sezono Premier lige. Po zmagah nad Crystal Palacom (0:2) in Leicester Cityjem (4:2) so Topničarji v tretjem krogu z 0:3 premagali še Bournemouth in se znova (vsaj začasno) zavihteli na vrh ligaške lestvice. Za zmago Arsenala je z dvema zadetkoma že v prvih enajstih minutah tekme poskrbel Martin Odegaard, tretjega pa je v 54. minuti dodal William Saliba.

Statistika tekme Bournemouth - Arsenal FOTO: Sofascore.com Kot kaže je bil dan za londonske klube, saj so že na prvi tekmi dneva nogometaši Tottenham Hotspurja z 1:0 premagali Wolverhampton, na popoldanskih pa Crystal Palace s 3:1 Aston Villo, Fulham pa po zaslugi Aleksandarja Mitrovića, ki je za zmago zadel v 90. minuti, Brentford. Na tekmah, kjer se niso merili londonski klubi, sta Everton in Nottingham Forest remizirala (1:1), Southampton pa je z 1:2 v gosteh ugnal Leicester City. Harry Kane je ob tem za Tottenham dosegel že 185. zadetek in postavil ligaški rekord za največ doseženih golov za en klub. Zdaj ima enega več od nekdanjega igralca Manchester Cityja, Argentinca Sergia Agüera. V nedeljo so na sporedu še trije obračuni: West Ham - Brighton, Leeds - Chelsea ter Newcastle - Manchester City. Po poročanju tujih agencij, med njimi tudi francoske AFP, je Chelsea danes s prepovedjo obiska tekem kaznoval enega izmed navijačev s sezonsko vstopnico, ki je na prejšnji domači tekmi proti Tottenhamu rasistično zlorabljal njihovega nogometaša, Korejca Heung-Min Sona. Tretji krog se bo v ponedeljek zaključil z največjim angleškim derbijem. Na Old Traffordu pri Manchester Unitedu, ki je sezono odprl z dvema porazoma na prav toliko tekmah, gostuje Liverpool, a tudi Redsi po dveh remijih še iščejo prvo zmago v sezoni.