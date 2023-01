Arsenal nadomestilo za Mudrika hitro našel na južni obali

Osemindvajsetletnik se je z Arsenalom, ki lovi svoj prvi naslov prvaka po letu 2004, dogovoril za dolgoročno pogodbo. "To, da je klub podpisal z Leandrom, je res dobro delo vseh. Je vsestranski igralec, tehnično podkovan, inteligenten in ima izkušnje z igranjem v angleški ligi in na reprezentančni ravni," je za spletno stran topničarjev povedal trener Mikel Arteta .

Wood na pomoč Nottinghamu

Kadrovske spremembe pa so se zgodile tudi pri Nottingham Forestu, ki si je od Newcastla do konca sezone izposodil novozelandskega napadalca Chrisa Wooda. Enaintridesetletni nogometaš tako zapušča Newcastle po le enem letu od prihoda iz Burnleyja za več kot 28 milijonov evrov. V tej sezoni je igral 18 tekem in dosegel dva gola. Prednost pred njim sta v napadu Newcastla imela Callum Wilson in Alexander Isak.