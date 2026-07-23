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Nogomet

Arsenal našel zamenjavo za Trossarda

London, 23. 07. 2026 16.55 pred 17 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
S.Z.
Christos Tzolis

Topničarji so v svoje vrste zvabili 24-letnega Grka Christosa Tzolisa. Za 40 milijonov evrov je prišel iz Bruggeja, kjer je igral zadnji dve leti. To bo njegov drugi poskus dokazovanja v Premier League, saj je v sezoni 2021/22 že igral za Norwich City.

Po tem, ko so aktualnim angleškim prvakom mestni tekmeci speljali Morgana Rogersa, ki je Chelsea okrepil za rekordnih 137 milijonov evrov, so bili v rdečem delu Londona primorani iskati rešitev drugje. Zamenjavo za Leandra Trossarda, ki je odšel v Bešiktaš, so našli v Christosu Tzolisu.

Leandro Trossard
Leandro Trossard
FOTO: Profimedia

Zadnji dve sezoni je preživel pri Bruggeju, kjer je lani dosegel 22 golov, ki jim je dodal tudi 29 asistenc. Naslednjih pet let pa naj bi preživel na stadionu Emirates, kjer je zanimivo septembra 2021 prav proti Arsenalu odigral svojo prvo tekmo v elitnem angleškem tekmovanju.

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Krilec, ki bo na hrbtu nosil številko 17, je tretja okrepitev Arsenala v tem prestopnem roku. Branilci naslova so pripeljali tudi francoskega vratarja Illana Meslierja, ki je bil lani soigralec Jake Bijola pri Leedsu. Trajno pogodbo pa je podpisal tudi Piero Hincapie, ki je bil doslej le posojeni igralec Bayerja iz Leverkusna.

arsenal Christos Tzolis okrepitev premier league
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KOMENTARJI1

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borjac
23. 07. 2026 19.46
Nakupi igralcev za ARSENAL niso na NIVOJU , drugih najmočnejših Angleških klubov.
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