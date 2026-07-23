Arsenal našel zamenjavo za Trossarda

Po tem, ko so aktualnim angleškim prvakom mestni tekmeci speljali Morgana Rogersa, ki je Chelsea okrepil za rekordnih 137 milijonov evrov, so bili v rdečem delu Londona primorani iskati rešitev drugje. Zamenjavo za Leandra Trossarda, ki je odšel v Bešiktaš, so našli v Christosu Tzolisu.

Leandro Trossard FOTO: Profimedia

Zadnji dve sezoni je preživel pri Bruggeju, kjer je lani dosegel 22 golov, ki jim je dodal tudi 29 asistenc. Naslednjih pet let pa naj bi preživel na stadionu Emirates, kjer je zanimivo septembra 2021 prav proti Arsenalu odigral svojo prvo tekmo v elitnem angleškem tekmovanju.

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