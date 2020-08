Arsenal spet odpušča: brez dela naj bi ostalo 55 ljudi

Zaenkrat še ni jasno, na katerih oddelkih bodo pri Arsenalu odpuščali, toda vodstvo londonskega premierligaša je svoje zaposlene v sredo zjutraj obvestilo o predlagani ukinitvi 55 delovnih mest. Direktor za nogometno področje Raul Sanllehi in izvršni direktor Vinai Venkateshamsta se nato na klubski spletni strani odzvala v skupni izjavi za javnost.

"Zdaj je jasno, da nas čaka občutnejše in dolgotrajnejše znižanje naših prihodkov od tistega, na kar smo vsi upali,"piše v sporočilu za javnost. "Trenutni kazalci pravijo, da se navijači na stadion Emirates v naslednji sezoni ne bodo vrnili, navijači pa se bodo lahko kasneje vrnili zgolj v omejenem številu. Globalne gospodarske napovedi so prav tako zelo negativne. To bo vplivalo na dostopne prihodke naših navijačev, denar, ki ga bodo imeli naši korporativni klienti na voljo za pogostitve in pokroviteljstvo, in sposobnost televizijskih hiš za investiranje v TV-pravice. Vsi upamo, da 'drugega vala' ne bo, a moramo tudi sprejeti, da je to ena od številnih negotovosti, ki je pred nami, temu primerno pa moramo tudi načrtovati,"so dodali.

Nogometaši po uvrstitvi v Ligo Evropa klubu 'vzeli' še dodatnih pet odstotkov

"V zadnjih letih smo stanovitno vlagali v zaposlovanje dodatnega osebja, da bi klub popeljali naprej, a s pričakovanim znižanjem prihodkov, ki ga jemljemo v obzir, je zdaj jasno, da moramo še dodatno znižati stroške, da bi zagotovili delovanje na vzdržen in odgovoren način, in da nam to omogoči vlaganje v ekipo. Naš cilj je bil, da čim dlje kot bi bilo možno zaščitimo službe in osnovne plače naših ljudi. Žal smo zdaj prišli do točke, ko predlagamo 55 odpuščanj. Teh predlogov ne podajamo zlahka in pregledali smo vsak vidik kluba in naše odhodke, preden smo prišli do te točke. Zdaj vstopamo v zakonsko zahtevano 30-dnevno obdobje posvetovanja glede teh predlogov. Namen teh predlaganih sprememb je nazadnje zagotoviti, da ta velik nogometni klub popeljemo naprej, ustvarimo pravo organizacijo za svet po covidu in zagotovimo, da imamo sredstva za povratek na raven, ko se bomo lahko učinkovito merili pri vrhu nogometnega tekmovanja tu in v Evropi,"še piše v izjavi.

Arsenalov poslovni model je po poročanju ESPNmočno odvisen od prodaje vstopnic, poleg odsotnosti navijačev pa klubsko blagajno "praznijo" tudi odpovedi koncertov in ostalih nenogometnih dogodkov na stadionu Emirates. V Veliki Britaniji so želeli na začetku avgusta poskusiti s testnim odpiranjem športnih dogodkov za navijače, a se je zaradi porasta števila okužb odpiranje zaenkrat prestavilo za nedoločen čas. Arsenal je sicer kot prvi v Premier League s članskim moštvom dosegel dogovor za znižanje plač (12,5 odstotka v 12 mesecih), po tem, ko so se "topničarji" uvrstili v Ligo Evropa z zmago v pokalu FA nad Chelseajem (2:1), pa se je ta številka v skladu s prvotnim dogovorom z nogometaši znižala na 7,5 odstotka. Konec maja je klub sicer že končal sodelovanje z okoli desetimi ogledniki.