Arsenal odštel 58 miljonov evrov za branilca Bena Whita

Arsenal je po dolgem obdobju slabih rezultatov v letih po odhodu legendarnega trenerja Arsena Wengerja, že nekaj časa v nevarnosti izgube statusa enega velikih klubov v evropskem nogometu. Francoski strateg je v svojih 22 letih na klopi topničarjev slovel kot vrhunski ocenjevalec nogometnih talentov. Dolga leta so Londončani s pomočjo njegovega izurjenega očesa in odličnih trenerskih sposobnosti kupovali "poceni" mlade igralce iz celotnega sveta in jih uspešno razvijali v vrhunske nogometaše. Arsenal je z njegovo pomočjo kar 19 let zapored nastopal v Ligi prvakov. Vse do sezone 2016/17, ko so zadnjič nastopili v prestižnem evropskem tekmovanju. Po koncu sezone 2017/18 so se zato v klubu takrat 68-letnemu Wengerju zahvalili za rekordno dolgo sodelovanje in vstopili v novo obdobje. Njegova naslednika v zadnjih letih španca Unai Emery in Mikel Arteta , rezultatsko nista sledila tempu, ki ga je dolga leta postavljal "profesor". Zadnji dve sezoni v Premier ligi so namreč zaključili na osmem mestu.

23-letni igralec, ki je bil član angleške reprezentance na minulem evropskem prvenstvu, je svojo nogometno pot začel v slovitem mladinskem pogonu Southamptona. Pri 16 letih je pred sezono 2014/15 prestopil v Brighton & Hove Albion. Tisto leto so zaključili na 20. mestu druge angleške lige (Championship). Svoj prvi nastop v članskem nogometu je dočakal šele tri leta pozneje v dresu Newport Countyja, ki je takrat nastopal v četrti angleški ligi (League Two). "Vedel sem, da bo zvezda. Takrat sem ga opisal kot Rolls-Royca. Bil je hitrejši kot je deloval na prvi pogled, igro je bral odlično za nekoga njegovih let in nasplošno je bil odličen fant," je o nekdanjem vajencu v Newportu povedal trener Michael Flynn .

Od leta 2018 so po prihodu Whita že petkrat presegli rekorden znesek 47 miljonov evrov, ki so ga leta 2013 odšteli Realu Madridu za Mesuta Ozila . Pierre-Emerick Aubameyang (64 miljonov evrov), Alexandre Lacazette (53 miljonov evrov), Nicolas Pepe (80 miljonov evrov), Thoma Partey (50 moljonov evrov) kljub visokim odškodninam v dresu Arsenala še niso zaigrali v Ligi prvakov. Upanje je, da bo po prihajajoči sezoni prav Ben White (58 miljonov evrov) poskrbel za to, da bodo njegovi novi soigralci lahko v živo poslušali uvodno pesem Lige prvakov.

Brighton mladeniča, ki je bil njihov član že šest sezon ni več mogel ignorirati. Prišel je čas za nastope v prestižni Premier ligi, a vprašanje je bilo za kateri klub. Leeds ga je želel kupiti, ampak trener Brightona Graham Potter se je končno zavedal kako kakovostnega igralca ima v klubu. Ponudbo Leedsa so zavrnili in White je po dolgem čakanju prvič nastopil v članskem dresu Brightona. "Verjamem, da bi on prvi priznal, da so Newport, Peterborough in Leeds United odigrali ogromno vlogo v njegovem razvoju. Je moderen centralni branilec, ki ima veliko lastnosti, ki so zelo zanimive. Moja naloga je, da mu pomagam napredovati v Brightonu, če mu to uspe, je zanj mogoče prav vse," je med minulo sezono o nadarjenemu branilcu povedal Potter. Po sezoni so v klubu Whitu podelili naziv najboljšega igralca sezone.

Kljub dragocenim izkušnjam, ki jih je nabral v nižjih angleških ligah nase zares ni opozoril do sezone 2019/20, ko je na posoji v Leeds Unitedu zacvetel pod taktirko legendarnega argentinskega startega Marcela Bielse . Na položaju osrednjega branilca je v Championshipu nabral kar 46 nastopov in Leedsu pomagal vstopiti v elitno Premier ligo po dolgih 16 letih odsotnosti. Tam zanje nikoli ni nastopil, saj je prišel čas za povratek v Brighton Nekdanji igralec Arsenala in njegov soigralec v Leedsu Luke Ayling je pred dvema sezonama mlademu Whitu napovedal zelo svetlo prihodnost: "Če bi soigralce na začetku sezone vprašali kdo je, bi najbrž rekli, da ne vedo kdo je Ben White. Je neverjetno kakovosten igralec z zelo močno voljo. Njegov talent nima meja."

Napredek, ki se ne sme ustaviti

"Ben je mlad in inteligenten igralec, pred katerim je izjemna prihodnost. V obrambi je zelo močan, je pa še zelo mlad in zato zelo ustreza našemu načinu dela, saj gradimo ekipo za prihodnost," je o novi okrepitvi dejal trener Arsenala Mikel Arteta. Pred njim sta Topničarje v letošnjem prestopnem roku okrepila že levi bočni igralec Nuno Tavares (8 miljonov evrov), ki je prišel iz Benfice in vezist Albert Sambi Lokonga (17 miljonov evrov) iz Anderlechta. Starost vseh treh (Taveres in Lokonga 21 let, White 23) nakazuje, da so se v Londonskem klubu odločili za dolgoročno prenovo igralskega kadra. Pridružili se bodo nadarjenemu mlademu jedru ekipe, na čelu s komaj 19-letnim zvezdnikom Bukayom Sako.

"Igral sem v nižjih ligah in na posoji pri številnih klubih. Še vedno sem "lačen". Zelo sem vesel, da sem prestopil v ogromen klub in upam, da bom dvignil nivo ekipe," je uradni spletni strani svojega novega delodajalca povedal White. Če se bodo besede nekdanjega Whitovega soigralca Aylinga uresničile, je prihodnost Arsenala po njegovem prihodu zelo svetla: "Najbrž bo odšel v enega največjih klubov v Angliji in po vsej verjetnosti tudi osvojil Premier ligo, ker je tako dober."