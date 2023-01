Arsenal okleval, Chelsea pač ne: Mudrik se bo pridružil modrim

Mihajlo Mudrik, ki je pred nekaj dnevi praznoval 22. rojstni dan, bo kmalu zamenjal klubske barve. Po poročanju Fabrizia Romana in Davida Ornsteina se je angleški prvoligaš Chelsea, ki mu v aktualni sezoni na igrišču ne gre in ne gre, odločil v vsaj enem pogledu prehiteti vodilno moštvo Premier lige Arsenal in v svoje vrste zvabil ukrajinskega krilnega napadalca.

Topničarji so sicer že pred več kot dvema tednoma Šahtarju iz Donecka za mladega talenta poslali ponudbo v višini 40 milijonov evrov plus 20 milijonov morebitnih bonusov, kar pa je bilo po mnenju vodilnih pri ukrajinskemu klubu premalo. Tudi druga ponudba, ki naj bi bila 20 milijonov bogatejša, Ukrajincev ni premamila. Nato pa se je vmešal Chelsea, ki finančnih težav, za razliko od težav na igrišču, nima.