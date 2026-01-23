Naslovnica
Je Arsenal glavni favorit za osvojitev Lige prvakov?

Ljubljana, 23. 01. 2026 15.22

Avtor:
Milan Doknić Simon Valant Luka Marinšek
POPkast po 7. krogu Lige prvakov

Arsenal je na gostovanju pri milanskem Interju nadaljeval svoj brezhiben rezultatski niz v Ligi prvakov, topničarji so znova zabili iz prekinitve, svoj strelski post pa je prekinil Victor Gyokeres, ki je z lepim zadetkom postavil končni izid 1:3. Barcelona je v Pragi mukoma odpravila domačo Slavio, ki je znova razgalila šibko obrambo Kataloncev. V najnovejšem POPkastu je beseda, poleg prestižnega evropskega tekmovanja, tekla še o novem selektorju slovenske reprezentance Boštjanu Cesarju in žalostni novici o propadu Domžal, ki sredi sezone zapuščajo slovenski nogometni svet.

popkast liga prvakov arsenal barcelona 7. krog boštjan cesar domžale

KOMENTARJI4

Miran1960
23. 01. 2026 16.21
Zmaga nikoli ni bila pod vprašajem, je pa res, da imajo določene težave v obrambi že dalj časa. Arsenalu kaže res dobro, a je bil tudi lani v podobnem položaju pa se jim ni izšlo.
Odgovori
+1
1 0
manucao
23. 01. 2026 16.17
Glavni favorit je vsekakor Barca saj imajo čudežnega dečka za 350 mil.Ne more in ne sme biti drugače.
Odgovori
+2
2 0
Kolllerik
23. 01. 2026 16.40
Glavni favorit je brez dvoma Arsenal.
Odgovori
0 0
Kolllerik
23. 01. 2026 15.44
Jaz nisem videl nobene muke, razen tistih prvih trideset minut, ko se je Barca ob srčnih, bojevitih domačini šele ogrevala na tistem mrazu. Drugače dva pocarska gola za Slavijo, oziroma še tam en avtogol od Lewe. Bi pa lahko padla petarda ali kak gol več.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
