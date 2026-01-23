Je Arsenal glavni favorit za osvojitev Lige prvakov?

Arsenal je na gostovanju pri milanskem Interju nadaljeval svoj brezhiben rezultatski niz v Ligi prvakov, topničarji so znova zabili iz prekinitve, svoj strelski post pa je prekinil Victor Gyokeres, ki je z lepim zadetkom postavil končni izid 1:3. Barcelona je v Pragi mukoma odpravila domačo Slavio, ki je znova razgalila šibko obrambo Kataloncev. V najnovejšem POPkastu je beseda, poleg prestižnega evropskega tekmovanja, tekla še o novem selektorju slovenske reprezentance Boštjanu Cesarju in žalostni novici o propadu Domžal, ki sredi sezone zapuščajo slovenski nogometni svet.