Arsenal ostaja optimističen: 'Komaj čakamo na Pariz'

Na prvi tekmi polfinala Lige prvakov med Arsenalom in PSG-jem v Londonu je gostujoča ekipa slavila z 1 : 0. Odločilen je bil zadetek Ousmana Dembeleja že v četrti minuti. Obe moštvi sta imeli številne priložnosti, igralci Arsenala pa so kljub zaostanku optimistični pred povratno tekmo v Parizu.

Barcelona - Inter FOTO: 24ur.com icon-expand

Arsenal je na domač polfinalni obračun v Ligi prvakov čakal dolgih 21 let. Na zadnjem polfinalnem obračunu Arsenala v tem tekmovanju leta 2009 je Arsenal na Emiratesu igral povratno tekmo z Manchester Unitedom po tem, ko je na prvem obračunu v gosteh izgubil z izidom 1 : 0. Tudi takrat so gostje že v uvodnih minutah srečanja šokirali optimistično domače občinstvo in po 11 minutah vodili že 2 : 0.

Tokrat igralci Arsenala niso popolnoma kapitulirali po hitrem zadetku Ousmana Dembeleja, čeprav je sledilo obdobje dominantne igre Parižanov. "Bila je zelo težka tekma. Pomembna je vsaka minuta in v prvih 10, 15 minutah nismo igrali na ravni, na katero smo navajeni, ampak mislim, da se je moštvo dobro pobralo. Pokazali smo veliko karakterja in osebnosti in na preostanku obračuna smo skoraj dominirali," je po obračunu dejal Arsenalov Mikel Merino.

Arsenal je v drugem delu prvega polčasa zaigral očitno bolje, na začetku drugega polčasa je Merino celo zatresel mrežo Gianluigija Donnarumme. Sodniki v VAR sobi so po daljšem pregledu počasnih posnetkov ugotovili, da je bil Merino v prepovedanem položaju in gol so razveljavili. "To je bilo težko sprejeti, ampak na tako visoki ravni so razlike zelo majhne. V elitnem nogometu je lahko le nekaj centimetrov odločilnih. Upajmo, da bo na povratnem obračunu teh 10 centimetrov odločilnih nam v prid. Vemo, da smo zelo dobra, močna ekipa, in verjamemo, da bomo zmagali na povratni tekmi. Mislim, da so ljudje optimistični. Vemo, da je to, kar smo danes pokazali, le začetek tega, kar sledi," je pred povratno tekmo optimističen Merino.

Arsenalov Mikel Merino se je v 47. minuti že veselil zadetka, a sodniki v VAR sobi so ga preklicali zaradi prepovedanega položaja. FOTO: AP icon-expand

Arsenal je preko napadalcev Gabriela Martinellija in Leandra Trossarda zapravil dve lepi priložnosti, sodnik Slavko Vinčić pa je v 38. minuti kljub vztrajnim protestom domačih igralcev odločil, da Joao Neves ni storil prekrška nad Merinom v kazenskem prostoru. "Razlike so bile zelo majhne. Mi smo preko Gabriela in Leandra zapravili dve verjetno najlepši priložnosti na tekmi. Golman je strela ubranil, potem pa so sodniki še razveljavili gol. Na žalost nismo uspeli zabiti gola," je po obračunu dejal trener Arsenala Mikel Arteta.