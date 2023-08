Arsenal osvojil angleški superpokal

Že globoko v sodnikovem dodatku tekme, v 101. minuti, je Leandro Trossard streljal, žoga je zadela švicarskega reprezentanta Manuela Akanjija in končala v mreži. Zmagovalca so tako odločale enajstmetrovke, v katerih so bili natančnejši igralci Arsenala. Za City sta zgrešila Kevin De Bruyne in Rodri, zadnji zadetek za slavje topničarjev je zabil Fabio Vieira.