Rezervist Shaqiri odločil največji angleški derbi, Arsenal po avgustu prvič poražen

Liverpool je na slovitem Anfieldu poskrbel za najlepše praznično darilo, saj je z zmago kronal veliko rivalstvo z Manchester Unitedom. Redsi so pred dnevi doma že odigrali zahtevno tekmo proti Napoliju ter si z zadetkom Mohameda Salaha zagotovili napredovanje v osmino finala. Rdeči vragi so v zadnjem krogu skupinskega dela Lige prvakov klonili na gostovanju v Valencii, a se kljub temu skupaj z Juventusom uvrstili v izločilne boje.

To je še dodatno spodbudilo domače, po krasni podaji Fabinha je žogo pred vrati lepo zaustavil Sadio Mane in potisnil volej za hrbet de Gee. V 28. minuti je bilo pred vrati španskega čuvaja mreže spet nevarno. Po prostem streli Liverpoola je žoga našla Roberta Firmina, ta je podal do Lovrena, a slednji ni uspel lepo udariti žoge. Pet minut kasneje je Manejev zadetek izničil Jesse Lingard . Lukaku je streljal na vrata, Alisson Becker je poskušal ubraniti, žoga se je iz njegovega objema odbila proti Lingardu, ki jo je potisnil v mrežo. Liverpool je vse do konca polčasa skušal še nekajkrat ogroziti vrata Uniteda, a redsom vse do konca polčasa ni uspelo spremeniti rezultata.

S čustvi nabito rivalstvo, ki sega že daleč v zgodovino je tudi tokrat ponudilo pravo nogometno poslastico. Z zadetkom jo je otvoril Ashley Young , a je sodnik zadetek razveljavil, saj se je v prepovedanem položaju znašel Romelu Lukaku . Liverpool je bil v prvem polčasu podjetnejši, s čimer je Kloppova četa potisnila vrage na njihovo polovico. Fabinho , ki je dobil priložnost vse od prve minute je sprožil nevaren strel proti vratom Uniteda, žoga je za las zgrešila levo vratnico, a je posredoval David de Gea in jo potisnil v kot. Liverpoolu se je tako ponudila nova priložnost pred vrati gostov, po lepem predložku je do strela prišel Dejan Lovren , a je zadetek v zadnjem hipu preprečil eden izmed gostujočih branilcev.

S strani je poskušal Mane, de Gea je uspel ubraniti, a žoga se je odbila le do Shaqirija, ki jo je med nogami Younga poslal v vratnico od koder se je odbila v mrežo. Sedem minut kasneje je švicarski reprezentant kosovskih korenin vnovič poskrbel za eksplozijo na Anfieldu. Po izmenjavanju žoge v kazenskem prostoru je do strela prišel Shaqiri, ki je z močnim udarcem še drugič na tekmi zatresel mrežo. Liverpool se je z novo zmago spet zavihtel na vrh angleške lestvice, redsi tudi po 17. krogih ostajajo neporaženi.

Varovanci Unaia Emeryja so za odgovor potrebovali pičlih osem minut. Nacho Monreal je utekel z boka ter poslal lep predložek pred vrata domačih, tega je z glavo v mrežo potisnil Henrikh Mkhitaryan. A v slačilnico so po prvih 45 minutah boljše volje le odšli nogometaši Southamptona, Ings je namreč tik pred koncem polčasa še drugič zatresel mrežo Arsenala. V 53. minuti so gostje uspeli zaostanek nadoknaditi. Po podaji Alexandra Lacazetteja, ki je v igro vstopil kmalu po začetku drugega polčasa, je z roba kazenskega prostora do strela prišel Mkhitaryan. Gostje so se proti koncu polčasa na vse pretege trudili priti do treh točk, a neuspešno.