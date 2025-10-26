Svetli način
Nogomet

Arsenal po novi zmagi še trdneje na vrhu, Bournemouth skočil na drugo mesto

Ljubljana, 26. 10. 2025 17.09 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Nogometaši Arsenala so gostili Crystal Palace in v devetem krogu angleškega prvenstva slavili sedmo zmago. Z novimi tremi točkami so se še utrdili na prvem mestu prvenstvene lestvice. Na drugo mesto pa je skočil Bournemouth, ki je z 2:0 ugnal Nottingham Forest.

Topničarji nadaljujejo s pridnim zbiranjem točk v angleškem prvenstvu. Tokrat so doma z 1:0 premagali Crystal Palace, krvnik gostov pa je bil njihov nekdanji igralec Eberechi Eze. 27-letnik, ki se je Arsenalu pridružil v poletnem prestopnem roku, je proti svoji prejšnji ekipi dosegel sploh prvi zadetek za Arsenal v angleškem prvenstvu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Varovanci Mikela Artete so v devetih krogih pri sedmih zmagah, enemu remiju in porazu, z 22 točkami pa so sedaj še varneje zasidrani na prvo mesto prvenstvene lestvice.

Eli Junior Kroupi
Eli Junior Kroupi FOTO: Profimedia

Na drugo mesto je z 18 točkami skočil Bournemouth, ki je z 2:0 ugnal Nottingham Forest. Za domače sta že v prvem polčasu zadela Marcus Tavernier in Eli Junior Kroupi

Nogometaši Tottenhama Evertonu niso ponudili možnosti za zmago.
Nogometaši Tottenhama Evertonu niso ponudili možnosti za zmago. FOTO: Profimedia

Suvereno je svoje delo opravil tudi Tottenham. V gosteh je bil s 3:0 boljši od Evertona in napredoval na visoko tretje mesto na prvenstveni lestvici.

Aston Villa - Manchester City
Aston Villa - Manchester City FOTO: Profimedia

Ničlo pa so vknjižili nogometaši Manchester Cityja. Praznih rok so ostali proti osmouvrščeni Aston Villi, edini zadetek na tekmi je dosegel Matty Cash. Meščani sicer na lestvici zasedajo peto mesto.

Preberi še Šeško s podajo prispeval svoj delež za zmago Uniteda, Liverpool z novo ničlo

Točko več od sinjemodrih ima Sunderland, ki je v soboto z 2:1 na Stamford Bridgeu ugnal Chelsea. Ta letos ni najbolj prepričljiv, trenutno je šele deveti.

Na zanj presenetljivo visokem šestem mestu je Manchester United Benjamina Šeška. Rdeči vragi so s 4:2 premagali Brighton, Slovenec je prispeval podajo za tretji gol. 

Še naprej pa se muči Liverpool, ki je v soboto proti Brentfordu doživel četrti zaporedni poraz v prvenstvu. Redsi trenutno zasedajo sedmo mesto.

Preberi še Odličen debi Bijola med angleško elito, Leeds premagal West Ham

Deveti krog si bo za vedno zapomnil tudi Jaka Bijol. Slovenski reprezentant je vendarle dočakal svoj debitantski nastop v angleškem prvenstvu, njegov Leeds pa je z 2:1 ugnal West Ham.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

* Izidi, 9. kroga Premier lige:

Leeds - West Ham 2:1 (2:0)
(Jaka Bijol je odigral vseh 90 minut za Leeds)

Chelsea - Sunderland 1:2 (1:1)

Newcastle - Fulham 2:1 (1:0)

Manchester United - Brighton 4:2 (2:0)
(Benjamin Šeško je igral do 82. minute in prispeval podajo za tretji gol Uniteda)

Brentford - Liverpool 3:2 (2:1)

Arsenal - Crystal Palace 1:0 (1:0)

Aston Villa - Manchester City 1:0 (1:0)

Bournemouth - Nottingham Forest 2:0 (2:0)

Wolverhampton - Burnley 2:3 (2:2)

Everton - Tottenham 0:3 (0:2) 

nogomet premier liga angleško prvenstvo arsenal manchester city
