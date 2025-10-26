Arsenal po novi zmagi še trdneje na vrhu, Bournemouth skočil na drugo mesto

Topničarji nadaljujejo s pridnim zbiranjem točk v angleškem prvenstvu. Tokrat so doma z 1:0 premagali Crystal Palace, krvnik gostov pa je bil njihov nekdanji igralec Eberechi Eze . 27-letnik, ki se je Arsenalu pridružil v poletnem prestopnem roku, je proti svoji prejšnji ekipi dosegel sploh prvi zadetek za Arsenal v angleškem prvenstvu.

Varovanci Mikela Artete so v devetih krogih pri sedmih zmagah, enemu remiju in porazu, z 22 točkami pa so sedaj še varneje zasidrani na prvo mesto prvenstvene lestvice.

Na drugo mesto je z 18 točkami skočil Bournemouth, ki je z 2:0 ugnal Nottingham Forest. Za domače sta že v prvem polčasu zadela Marcus Tavernier in Eli Junior Kroupi .

Suvereno je svoje delo opravil tudi Tottenham. V gosteh je bil s 3:0 boljši od Evertona in napredoval na visoko tretje mesto na prvenstveni lestvici.

Ničlo pa so vknjižili nogometaši Manchester Cityja. Praznih rok so ostali proti osmouvrščeni Aston Villi, edini zadetek na tekmi je dosegel Matty Cash . Meščani sicer na lestvici zasedajo peto mesto.

Šeško s podajo prispeval svoj delež za zmago Uniteda, Liverpool z novo ničlo

Točko več od sinjemodrih ima Sunderland, ki je v soboto z 2:1 na Stamford Bridgeu ugnal Chelsea. Ta letos ni najbolj prepričljiv, trenutno je šele deveti.

Na zanj presenetljivo visokem šestem mestu je Manchester United Benjamina Šeška. Rdeči vragi so s 4:2 premagali Brighton, Slovenec je prispeval podajo za tretji gol.

Še naprej pa se muči Liverpool, ki je v soboto proti Brentfordu doživel četrti zaporedni poraz v prvenstvu. Redsi trenutno zasedajo sedmo mesto.