Arsenal po okrepitve znova na Stamford Bridge

Nogometaši nezadovoljni s potezo kluba

Včeraj smo poročali, da so pri Arsenalu zaradi finančne krize, ki jo je prinesel koronavirus, odpustili 55 članov osebja. S potezo kluba so zelo nezadovoljni nogometaši, ki so med pandemijo pristali na 12,5-odstotno znižanje plač, ob tem pa so jim v klubu obljubili, da ne bo odpuščen nihče iz neigralskega kadra. Vodilni na čelu z lastnikom Stanom Kroenkejem (po Forbesu je ocenjen na 9 milijard evrov, op. a.) pa so svojo obljubo prelomili. Nogometaši sedaj zahtevajo, da se odpuščene pripelje nazaj, a za kaj takega obstaja le malo možnosti.