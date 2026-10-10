Arsenal po preobratu do zmage

Leeds, ki je bil izjemno organiziran v obrambi in pogumen v napadu, si je povsem zaslužil svoj prvi gol, ki ga je v 55. minuti dosegel James Justin
Toda veselje gostujočih navijačev, ki na ligaško zmago Leedsa v gosteh pri Arsenalu čakajo vse od maja 2003, je v 62. minuti prekinil Riccardo Calafiori. Italijan je zadel iz neposredne bližine, potem ko mu je podal Ben White.
Po trojni menjavi Mikela Artete, v okviru katere je v igro vstopil tudi Bruno Guimaraes, poletna okrepitev, se je vzdušje na razgretem stadionu Emirates povsem spremenilo.
Le osem minut pozneje je Guimaraes z zanesljivim strelom z roba kazenskega prostora dokončal preobrat in kronal domiselno akcijo domače ekipe.
Slovenski reprezentant Jaka Bijol je v igro vstopil šele v 86. minuti
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