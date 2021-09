Arsenal poleti zapravil največ, PSG nesporni 'zmagovalec' prestopnega roka

Za nami je poletni prestopni rok, ki bo nogometnim navdušencem ostal v spominu predvsem po prestopih trenutno največjih nogometnih zvezdnikov na svetu Lionela Messija in Cristiana Ronalda. Prestopni rok so zaznamovale tudi posoje igralcev, ki so v težkih finančnih časih za klube odlična alternativa za prestope. A klubi so vseeno zapravljali denar, pričakovano so bili najbolj zapravljivi angleški klubi, medtem ko so španski klubi denarnice bolj malo odpirali.

Prednjačijo angleški klubi V poletnem prestopnem roku je največ med vsemi klubi, ne le angleškimi, zapravil londonski Arsenal. Največji nakup poletja so opravili že konec julija, ko je novi član topničarjev postal Ben White. Topničarji so za osrednega branilca odšteli približno 58 milijonov evrov. Da si želijo izboljšati obrambo, so dokazali še z nakupom levega bočnega branilca Nuna Tavaresa za 8 milijonov evrov iz Benfice ter osrednjega branilca Takehira Tomiyasuja za 18 milijonov evrov iz Bologne. Poleg tega pa so za 28 milijonov evrov iz povratnika v drugo angleško ligo Sheffield Uniteda kupili še vratarja Aarona Ramsdala, ki bo nudil konkurenco prvemu vratarju Berndu Lenu. Kot edino okrepitev v napadu so za 35 milijonov evrov v svoje vrste pripeljali 22-letnega Norvežana Martina Odegaarda, ki je kot posojen igralec Real Madrida za rdeče iz Londona igral že lansko sezono.

icon-expand Martin Odegaard FOTO: Arsenal

Drugi največji zapravljivec poletnega prestopnega roka je Manchester United, pri katerem so po dveh letih lovljenja le uspeli ujeti podpis mladega krilnega napadalca Jadona Sancha, za katerega so odšteli 85 milijonov evrov, nato so za dobrih 40 milijonov evrov v svoje vrste pripeljali izkušenega osrednjega branilca Raphaela Varana. Za enega izmed bolj odmevnih prestopnih rokov pa so poskrbeli le nekaj dni pred koncem, ko se jim je po 12 letih ponovno pridružil portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo, za katerega so Rdeči vragi Juventusu odšteli zgolj 15 milijonov evrov.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Sledi klub iz istega mesta Manchester City, ki je poskrbel za najdražji prestop poletja s tem, ko je približno 118 milijonov evrov odštel za kreativnega vezista Aston Ville Jacka Grealisha. Poleg tega so sinjemodri zapravili 'zgolj' še 10 milijonov evrov za komaj 18-letnega napadalca Fluminenseja Kaykyja da Silvo. Če bi se Cityju izšlo po načrtih bi kaj hitro bili na vrhu lestvice zapravljivcev, a pri Tottenhamu niso želeli sprejeti 175 milijonov evrov vredne ponudbe za napadalca Harryja Kana. Lestvico štirih največjih zapravljivcev zaključuje še en londonski klub, Chelsea, ki je v svoje vrste vrnil belgijskega napadalca Romeluja Lukakuja, za katerega so Interju odšteli 115 milijonov evrov, tik pred koncem prestopnega roka pa so za enoletno posojo španskega vezista Saula Nigueza odšteli še 5 milijonov evrov.

icon-expand Romelu Lukaku FOTO: AP

Leipzig izkoristil denar od prodaje igralcev, Roma Mourinhu izpolnila želje Pri nemškem prvoligašu Leipzigu so denar od prodaje Ibrahima Konateja Liverpoolu ter Dayota Upamecana in Marcela Sabitzerja Bayernu izkoristili za nakup branilcev Joška Gvardiola iz zagrebškega Dinama za 19 milijonov evrov in Mohameda Simakana iz Strassbourga za 15 milijonov evrov. Poleg tega pa so za 18 milijonov evrov odkupili še levega bočnega branilca Manchester Cityja Angelina ter za 15 milijonov evrov desnega bočnega branilca Monaca Benjamina Henrichsa, ki sta pred tem zanje igrala kot posojena igralca. V napadu so se okrepili z ofenzivnim vezistom Andréjem Silvo, ki je za 23 milijonov evrov prestopil iz Eintracht Frankfurta, ter mladim vezistom Barcelone Ilaixom Moribo, ki je Bike stal 16 milijonov evrov.

Aston Villa je tako kot Leipzig izkoristila pridobljeni denar in najprej za 38 milijonov evrov kupila krilnega napadalca Norwich Cityja Emiliana Buendio, podoben znesek (35 milijonov evrov) odštela za napadalca Southamptona Dannyja Ingsa ter 32 milijonov evrov za še enega krilnega napadalca Leona Baileya, ki je tri sezone in pol igral za Bayer Leverkusen. Novopečeni trener italijanskega prvoligaša Rome Jose Mourinho je v tem prestopnem roku dobil, kar je želel. V večnem mestu se mu je najprej pridružil rojak Rui Patricio. Za vratarja so Sinovi volkulje Volkovom iz Wolverhamptona odšteli 12 milijonov evrov. Palmeirasu so za levega bočnega branilca Matias Vino odšteli 13 milijonov evrov, Genovi pa za napadalca Eldorja Shomurodova 18 milijonov evrov. Najdražji prišlek v Romo pa je postal bivši napadalec Chelseaja Tammy Abraham, ki je Romo stal 40 milijonov evrov.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Parižani največje okrepitve pripeljali ' zastonj' Za francoskim PSG-jem je nepozabni prestopni rok, ki se bo v zgodovino zapisal kot eden najboljših. Parižani so brez odškodnine v klub pripeljali vezista Liverpoola Georginia Wijnalduma, kapetana Real Madrida Sergia Ramosa, vratarja Milana Gianluigija Donnarummo ter nato poskrbeli še za najodmevnejši prestop poletja in v klub pripeljali kapetana Barcelone, nogometnega superzvezdnika Lionela Messija. A pri PSG-ju niso le podpisovali prostih igralcev, temveč so tudi zapravljali. 60 milijonov evrov so odšteli za desnega bočnega branilca Interja Achrafa Hakimija, 16 milijonov evrov za vezista Porta Danila Pereiro ter 7 milijonov evrov za enoletno posojo bočnega branilca Sportinga Nuna Mendesa.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Presenetljivo so tik za njimi prav tako francoski prvoligaši Stade Rennais, ki so poleti sicer izgubili vzhajajočo zvezdo Eduarda Camavingo, a so v klub pripeljali kar sedem igralcev v skupni vrednosti 80 milijonov evrov. Največ denarja (17 milijonov evrov) so odšteli za osrednjega branilca Lensa Loica Badéja, med drugim pa so kupili tudi hrvaškega vezista Lovra Majerja za 12 milijonov evrov. Seznam desetih največjih zapravljivec zaključuje še tretji londonski klub, in sicer West Ham United, pri katerem so za Chelseajevega branilca Kurta Zoumaja odšteli 35 milijonov evrov, za napadalca moskovskega CSKA-ja Nikolo Vlašića pa 30 milijonov evrov. Polet tega so iz vrst Watford odkupili Craiga Dawsona, ki je minulo sezono zanje igral kot posojen igralec, od PSG-ja so si v zameno za 3 milijona evrov izposodili vratarja Alphonsa Areolo, od Spartaka iz Moskve pa za 5 milijonov defenzivnega vezista Alexa Kralja.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Med naj zapravljivci tokrat ni španskih velikanov Barcelone in Real Madrida, ki sta se bolj kot na kupovanje osredotočala na prodajo igralcev. Barcelona je to poletje sicer v Katalonijo pripeljalaj Sergia Agüera, Memphisa Depaya in Erica Garcio, ki so se ji pridružili kot prosti igralci ter Luuka de Jonga, ki si ga je zgolj sposodila za eno leto. Modro-rdeči so sicer od Real Betisa kupili Emersona Royala za 14 milijonov evrov, a ga takoj prodali naprej Tottenhamu za 25 milijonov evrov in so s tem prestopom torej zaslužili. Kot edini prestopni strošek jim bo zapisana zgolj posoja 18-letnega krilnega igralca Yusufa Demirja za katero so Rapidu iz Dunaja odšteli pol milijona evrov. Pri Realu so poleti zapravljali zgolj enkrat in sicer so 31 milijonov evrov odšteli za mladega Camavingo, David Alaba pa se je Belemu baletu pridružil kot prost igralec.