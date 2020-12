Arsenal Özila ponuja Juventusu

Nemški nogometaš nima dobrega statusa pri trenerju Arsenala Mikelu Arteti in ne dobi priložnosti, zato ga je Arsenal, po navedbah italijanskega Tuttosporta, ponudil Juventusu. Tudi zato, ker bi se Londončani radi znebili plačevanja njegovega zaslužka, Mesut Özilnamreč na teden zasluži kar 386 tisoč evrov. Nogometaš vseskozi trenira z moštvom, a tekme ni odigral že vse od sedmega marca.

Özilu sicer pogodba s topničarji poteče poleti prihodnje leto, zato Juventus ni pripravljen nameniti prav veliko denarja za prestop oziroma morebitno posojo, čeprav se v Torinu ne bi branili izvrstne okrepitve. Po neuradnih podatkih naj bi bi bila "stara dama" pripravljena plačati polovico Nemčeve plače in pogajanja naj bi se že začela, kot poročajo, naj bi se nogometaševi in Juventusovi zastopniki nazadnje srečali v Istanbulu, razplet sestanka pa še ni poznan.

Nemški nogometaš je za topničarje od leta 2013 odigral 254 tekem in dosegel 44 golov. Arsenal je sicer sila nizko na lestvici Premier League, šele na 15. mestu s 17 zbranimi točkami (vodilni Liverpool jih ima 32). Topničarji so na 15 odigranih tekmah zmagali le petkrat (osem porazov in dva remija).