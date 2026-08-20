Arsenal pred začetkom angleške lige okrepil še Konsa

Ezri Konsa se je ponudil kot primerna rešitev za težave, ki jih imajo topničarji v obrambi po poškodbah Williama Salibe in Jurriena Timberja. Anglež, ki po koncu svetovnega prvenstva še ni oblekel dresa kluba iz Birminghama, naj bi v torek opravil zdravniški pregled, po tem pa bo na voljo tudi Mikelu Arteti.