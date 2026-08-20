Arsenal pred začetkom angleške lige okrepil še Konsa

Ezri Konsa se je ponudil kot primerna rešitev za težave, ki jih imajo topničarji v obrambi po poškodbah Williama Salibe in Jurriena Timberja. Anglež, ki po koncu svetovnega prvenstva še ni oblekel dresa kluba iz Birminghama, naj bi v torek opravil zdravniški pregled, po tem pa bo na voljo tudi Mikelu Arteti.
Za Villo je igral od leta 2019 in na svoji zadnji tekmi z njo lani osvojil Ligo Evropa. Unai Emery ga je namreč, kot Emiliana Martineza in Ollieja Watkinsa, izpustil iz kadra za finale Uefinega superpokala. Zdaj bo upal, da bo s klubom iz severnega Londona ubranil naslov angleškega prvaka.
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