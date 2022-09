Arsenal prek Brentforda nazaj na vrh Premier lige

Nogometaši londonskega Arsenala so se po novi dominantni predstavi spet vrnili na sam vrh angleške nogometne lige. V osmem krogu so v gosteh premagali Brentford, zabeležili šesto zmago na sedmi tekmi in za točko prehiteli Manchester City, ki je svoje delo uspešno opravil že v soboto. Na popoldanski tekmi pa je Everton z minimalnih 1:0 premagal West Ham United in tako zabeležil prvo zmago v sezoni.

Londončani so nastopili oslabljeni, manjkali so Martin Odegaard, Oleksander Zinčenko in še nekateri, kar je omogočilo vstop v igro 15-letnemu Ethanu Nwaneriju (15 let in 181 dni), ki je postal najmlajši nogometaš z nastopom v premier ligi. Odsotnost nekaterih igralcev pa se ni poznala, saj je bila ekipa Mikela Artete precej boljši tekmec in se je Brentfordu oddolžila za lanski poraz na njegovem igrišču (0:2).

Gosti, ki so prvo veliko priložnost prek Gabriela Martinellija zapravili že v drugi minuti, so povedli v 17. minuti, ko je po kotu v polno zadel branilec William Saliba. Enajst minut pozneje se je med strelce vpisal Gabriel Jesus, ki je na svoji sedmi tekmi za Arsenal po prestopu iz Manchester Cityja dosegel še četrti gol, končni izid pa je na svojem debiju v angleški ligi na začetku drugega polčasa postavil Portugalec Fabio Vieira. Arsenal bi lahko zmagal tudi z višjo razliko, saj je imel še kar nekaj priložnosti.

icon-link Statistika tekme Brentford - Arsenal FOTO: Sofascore.com

Na edini popoldanski tekmi in sicer med Evertonom in West Hamom, je do sploh prve zmage v sezoni prišli moštvo iz Liverpoola, ki je slavilo z 1:0. Srečanje je v 53. minuti odločil nekdanji francoski mladi reprezentant Neal Maupay, ki je na drugem nastopu za karamele zadel prvič odkar se je moštvu Franka Lamparda pridružil poleti.

Tekme med Brightonom in Crstal Palaceom, Chelseajem in Liverpoolom ter Manchester Unitedom in Leedsom, ki so bile prav tako na današnjem sporedu, pa so zaradi smrti kraljice Elizabete II prestavili. Izidi 7. kroga angleške Premier lige: - petek, 16. 9.: Aston Villa - Southampton 1:0 (1:0) Nottingham Forest - Fulham 2:3 (1:0) - sobota, 17. 9.: Wolverhampton - Manchester City 0:3 (0:2) Newcastle - Bournemouth 1:1 (0:0) Tottenham - Leicester City 6:2 (2:2) - nedelja, 18. 9.: Brentford - Arsenal 0:3 (0:2) Everton - West Ham 1:0 (0:0) - prestavljene tekme: Brighton - Crystal Palace Chelsea - Liverpool Manchester United - Leeds United