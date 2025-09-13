Svetli način
Nogomet

Arsenal prepričljivo opravil s Forestom, Woltemadejev prvenec za srake

London, 13. 09. 2025 20.52 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , A.V.
Nogometaši Tottenhama, ki so imeli lani katastrofalno slabo sezono, letos igrajo precej bolje. Dobro formo so potrdili tudi v četrtem krogu angleškega prvenstva, v londonskem obračunu so 3:0 ugnali West Ham. Gole so dosegli Pape Matar Sarr, Lucas Bergvall in Micky van de Ven. Zmagi sta v tem krogu dosegla tudi Newcastle in Arsenal.

Zdaj so na lestvici z devetimi točkami izenačeni z Arsenalom, Bournemouthom in Liverpoolom, slednji ima tekmo manj.

Podobno kot Tottenham je bil na prvi tekmi kroga zanesljiv tudi Arsenal, ki je upravičil vlogo favorita proti Nottingham Forestu, tega po novem vodi Ange Postecoglou. V 32. minuti je povedel z izjemnim zadetkom Martina Zubimendija, ki je zadel z volejem s slabih 20 metrov.

V uvodu drugega polčasa je domača zasedba hitro podvojila prednost po podaji Eberechija Ezeja in golu Viktorja Gyökeresa. Forest je malce zatem zadel prečko, Gyökeres pa na drugi strani vratnico. Je pa Zubimendi v 79. minuti potrdil zmago Arsenala, ko je z glavo unovčil podajo Leandra Trossarda.

Oba trenerja, tako domači Mikel Arteta kot že omenjeni gostujoči Postecoglou, sta že v prvem polčasu morala opraviti prvi menjavi zaradi poškodb. Pri Arsenalu je po padcu na ramo igro zapustil Martin Odegaard, pri Nottinghamu pa Murillo.

Tudi v četrtem krogu priložnosti za igro v dresu Leedsa ni dobil slovenski reprezentant Jaka Bijol. Obsedel je na rezervni klopi, njegova ekipa pa je z 0:1 izgubila na gostovanju pri Fulhamu. Edini gol na tekmi je padel v sami končnici tekme, v četrti minuti sodnikovega podaljška, bil je avtogol, saj je svojega vratarja premagal gostujoči bočni branilec Gabriel Gudmondsson.

Zmago z 1:0 je zabeležil Newcastle, v 29. minuti tekme proti Wolwerhamptonu jim je točke na svojem debiju zagotovil mladi Nemec Nick Woltemade. Wolverhampton tako ostaja brez točke na zadnjem mestu prvenstvene razpredelnice. Bournemouth je stik s samim vrhom zadržal po domači zmagi 2:1 nad Brightonom, tekmi Crystal Palace - Sunderland in Everton - Aston Villa sta se končali brez zadetkov. Aston Villa je edina ekipa v prvenstvu, ki ga letos sploh še ni dosegla.

Angleško prvenstvo, 4. krog, izidi sobotnih tekem:
Arsenal - Nottingham Forest 3:0 (1:0)

Bournemouth - Brighton 2:1 (1:0)

Crystal Palace - Sunderland 0:0

Everton - Aston Villa 0:0

Fulham - Leeds 1:0 (0:0)
(Jaka Bijol ni dobil priložnosti za igro pri Leedsu).

Newcastle - Wolverhampton 1:0 (1:0)

West Ham - Tottenham 0:3 (0:1)

Brentford - Chelsea

nogomet premier liga tottenham arsenal newcastle
