Arsenal proti Tottenhamu podaljšal sanjski uvod v sezono

Uvod v severnolondonski derbi je pripadel domačim, ki so v slogu predstav v letošnji sezoni narekovali ritem igre in imeli terensko premoč. Že v tretji minuti je bil Gabriel Martinelli blizu, da bi topničarje popeljal v vodstvo, a mu je veselje s pomočjo okvira vrat preprečil Hugo Lloris. Deset minut kasneje je po podaji s prostega strela do strela prišel Richarlison, ko je zaspala obramba domačih, tako da se je moral izkazati tudi Aaron Ramsdale.

Potem ko bi se kaj lahko znašli v zaostanku, so nogometaši Arsenala znova prevzeli pobudo. Strel Granita Xhake z velike razdalje je šel za malenkost mimo leve Llorisove vratnice, kmalu zatem pa je s podobnega položaja po asistenci Bukaya Sake še natančneje sprožil Thomas Partey. Francoski čuvaj mreže v vratih gostov je bil brez možnosti za uspeh.

Po prejetem golu so se varovanci Antonia Conteja postavili višje, tako da so imeli domači več težav pri gradnji napadov. Za napadalnejši pristop so bili nagrajeni deset minut po prejetem zadetku, ko je neodločna domača obramba zakuhala enajstmetrovko. Odgovornost je nase prevzel Harry Kane, ki je s 14. zadetkom proti Arsenalu postal najboljši strelec v zgodovini severnolondonskih derbijev.