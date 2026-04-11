Arsenal s porazom zakuhal boj za angleškega prvaka

Za prvi šok na stadionu topničarjev je v 17. minuti poskrbel Eli Kroupi Junior, ki je žogo zlahka pospravil v domačo mrežo. Hitro zatem je Kai Havertz zapravil odlično priložnost za izenačenje, še lepšo pa je Arsenal dobil v 34. minuti, ko je v kazenskem prostoru gostov z roko igral Ryan Christie. Enajstmetrovko je v zadetek pretvoril Viktor Gyokeres, ekipi pa sta na odmor odšli ob neodločenem rezultatu.
V drugem polčasu je imel več od igre Arsenal, Gyokeres je v 65. minuti tudi zatresel mrežo nasprotnika, a gol zaradi prepovedanega položaja ni obveljal. Nov zadetek smo videli v 74. minuti, a ta je za razliko od prejšnjega obveljal in se izkazal za odločilnega. Evanilson je po sijajni akciji zaposlil Alexa Scotta, ki je z odličnim strelom za končnih 1:2 premagal Davida Rayo.
Arsenal ima še zmeraj lepo prednost pred drugouvrščenim Manchester Cityjem, a prvenstvo še zdaleč ni odločeno. Sinje modri zaostajajo za devet točk in imajo dve tekmi manj. V primeru, da meščani dobijo omenjena obračuna in čez teden dni na medsebojni tekmi premagajo Arsenal, bi bili ekipi pred zadnjimi petimi krogi letošnje sezone Premier lige po točkah izenačeni.
