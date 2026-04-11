Nogomet

Arsenal s porazom zakuhal boj za angleškega prvaka

London, 11. 04. 2026 15.25 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Arsenal - Bournemouth

Arsenal je v 32. krogu angleškega prvenstva pred domačimi navijači z rezultatom 1:2 izgubil proti Bournemouthu. Pred drugim Manchester Cityjem, ki je odigral dve tekmi manj, imajo tako še naprej devet točk prednosti, ekipi pa čaka tudi še medsebojna tekma.

Za prvi šok na stadionu topničarjev je v 17. minuti poskrbel Eli Kroupi Junior, ki je žogo zlahka pospravil v domačo mrežo. Hitro zatem je Kai Havertz zapravil odlično priložnost za izenačenje, še lepšo pa je Arsenal dobil v 34. minuti, ko je v kazenskem prostoru gostov z roko igral Ryan Christie. Enajstmetrovko je v zadetek pretvoril Viktor Gyokeres, ekipi pa sta na odmor odšli ob neodločenem rezultatu.

V drugem polčasu je imel več od igre Arsenal, Gyokeres je v 65. minuti tudi zatresel mrežo nasprotnika, a gol zaradi prepovedanega položaja ni obveljal. Nov zadetek smo videli v 74. minuti, a ta je za razliko od prejšnjega obveljal in se izkazal za odločilnega. Evanilson je po sijajni akciji zaposlil Alexa Scotta, ki je z odličnim strelom za končnih 1:2 premagal Davida Rayo.

FOTO: AP

Arsenal ima še zmeraj lepo prednost pred drugouvrščenim Manchester Cityjem, a prvenstvo še zdaleč ni odločeno. Sinje modri zaostajajo za devet točk in imajo dve tekmi manj. V primeru, da meščani dobijo omenjena obračuna in čez teden dni na medsebojni tekmi premagajo Arsenal, bi bili ekipi pred zadnjimi petimi krogi letošnje sezone Premier lige po točkah izenačeni.

