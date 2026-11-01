Arsenal s prigarano zmago na Anfieldu skočil na vrh lestvice

Navijače domačih je v 16. minuti razžalostil Kai Havertz, ki je zadel iz bližine po podaji Declana Ricea z desne strani. Gostitelji so zatem imeli svoje priložnosti, prek Floriana Wirtza zadeli tudi okvir vrat, a so se na glavni odmor odpravili z zaostankom. Drugi polčas je bil mirnejši, kar zadeva priložnosti, tako da se izid ni več spremenil.
V soboto je Chelsea z 2:0 odpravil Manchester Uniteda, pri katerem že dlje časa ne igra poškodovani Benjamin Šeško, Bournemouth pa je z enakim izidom odpravil Leeds, pri katerem je Jaka Bijol sedel na klopi za rezervne igralce.
Brighton je v gosteh z 1:0 premagal Manchester City, Brentford je z 2:0 premagal Nottingham Forest, Coventry s 3:1 Sunderland, Tottenham pa z 2:0 Crystal Palace. Hull in Ipswich sta se razšla z 2:2, Aston Villa in Fulham pa z 1:1.
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