Arsenal s prigarano zmago na Anfieldu skočil na vrh lestvice

Navijače domačih je v 16. minuti razžalostil Kai Havertz, ki je zadel iz bližine po podaji Declana Ricea z desne strani. Gostitelji so zatem imeli svoje priložnosti, prek Floriana Wirtza zadeli tudi okvir vrat, a so se na glavni odmor odpravili z zaostankom. Drugi polčas je bil mirnejši, kar zadeva priložnosti, tako da se izid ni več spremenil.

V soboto je Chelsea z 2:0 odpravil Manchester Uniteda, pri katerem že dlje časa ne igra poškodovani Benjamin Šeško, Bournemouth pa je z enakim izidom odpravil Leeds, pri katerem je Jaka Bijol sedel na klopi za rezervne igralce.