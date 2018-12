Arsenal se je na krilih Aubameyanga izognil tretjemu zaporednemu porazu

Nogometaše Arsenala je že v 14. minuti v vodstvo popeljal Pierre-Emerick Aubameyang. Akcijo je na robu kazenskega prostora začel Mesut Özil, ki je s podajo našelSeada Kolašinca, ta pa je žogo podaljšal do Aubameyanga in zabil za vodstvo Arsenala na domačem stadionu Emirates (1:0).

Na 2:0 je na začetku drugega polčasa povišal prav Aubameyang, ki je izkoristil hiter protinapad in podajo Alexandra Lacazetta. Z močnim in natančnim strelom je poslal žogo pod prečko Burnleyjevih vrat. V 63. minuti so zadetek dočakali tudi gostje. Zadel je angleški napadalec Ashley Barnes, ki mu je podal Kevin Long. Gostje so v 70. minuti imeli lepo priložnost za izenačenje, a je Jack Cork, osamljen na 15 metrih, meril mimo (in prek) Arsenalovih vrat. V sodnikovem podaljšku je rezervist Alex Iwobi z neposredne bližine postavil končnih 3:1, potem ko ga je s podajo zaposlil Mesut Özil, žoga pa se je odbila še od enega gostujočih branilcev. Arsenal z zmago ostaja na petem mestu.

Izid:

Arsenal- Burnley 3:1 (1:0)

Aubameyang 14., 48., Iwobi 90+1.; Barnes 63.