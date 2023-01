Arsenal se krepi, Chelsea za Fernandeza nudi vrtoglavih 120 milijonov

Kljub temu, da je Arsenal trenutno vodilni v Premier ligi, Chelsea pa je krepkih devet mest za njim na desetem, je trenutni zmagovalec v njuni bitki na nogometnem tržišču prav Chelsea. Arsenal ni skrival želje, da v januarskem prestopnem roku v svoje vrste pripelje Joaa Felixa iz Atletico Madrida in predvsem Šahtarjevega Mihajla Mudrika , a v obeh primerih je Chelsea za odkup igralcev ponudil več od svojih londonskih sosedov. Vodilno moštvo lige se je nato podalo v lov za Maisesom Caicedom in Brightonu ponudilo 68 milijonov evrov, ampak tudi v tem primeru so vodilni v Chelseaju začeli "groziti", da bodo ponudili še več.

Očitno je to bil zadnji udarec in vodilno moštvo angleške prve lige je potrkalo na vrata svojih "mučiteljev". Chelseajevi glavarji so v mrzlici prihodov in odhodov bili pripravljeni sodelovati in po podatkih vedno zanesljivega italijanskega novinarja Fabrizia Romana sprejeli za svoje standarde skromno ponudbo 11 milijonov evrov in bonusa dveh milijonov evrov. Jorginho naj bi že opravil zdravniški pregled in podpisal pogodbo do poletja 2024 z možnostjo podaljšanja za dodatno sezono. Italijan je v Chelsea pred petimi leti prestopil iz Napolija v zameno za krepkih 57 milijonov evrov. V modrem dresu je osvojil Ligo prvakov in Ligo Evropa. Zdaj upa, da bo tem lovorikam dodal še naslov angleškega prvaka.