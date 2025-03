Arsenal se osredotoča le na Ligo prvakov: Saka se vrača pred Realom

Mikel Arteta je na novinarski konferenci pred obračunom angleškega prvenstva s Fulhamom v torek dejal, da bo Bukayo Saka proti mestnim tekmecem najverjetneje zaigral. To pomeni, da bo pred prvim obračunom četrtfinala Lige prvakov z Realom, ki ga bomo na Kanalu A prenašali v torek 8. aprila, Saka za seboj imel že dva obračuna, saj bodo Londončani igrali tudi v soboto v gosteh proti Evertonu.

Saka je zadnjič igral 21. decembra, ko je na obračunu proti Crystal Palacu utrpel poškodbo stegenske mišice. Sledila je najdaljša odsotnost zaradi poškodbe v njegovi mladi karieri, saj ni zaigral na kar 20 obračunih Arsenala. V tej sezoni je bil pred poškodbo prepričljivo najboljši posameznik topničarjev, saj je na 24 obračunih vpisal devet golov in 14 asistenc. Pri zgolj 23 letih starosti je v dresu članskega moštva Arsenala zaigral že na 250 tekmah in dosegel 83 golov in 73 asistenc.