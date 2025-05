Arsenal stopil v stik z zastopniki Benjamina Šeška

Benjamin Šeško je v minuli sezoni nemškega prvenstva na 33 tekmah prispeval 13 golov in pet podaj, a z biki doživel veliko razočaranje, saj se klubu prvič po sezoni 2016/2017 ni uspelo uvrstiti v evropska tekmovanja. Prav to je verjetno glavni razlog, da bo po dveh sezonah zapustil Nemčijo.

V povezavi s slovenskim napadalcem se je v preteklih tednih omenjalo številne evropske velikane, med njimi so Arsenal, Chelsea, Liverpool, Juventus, Napoli, Real Madrid in Barcelona. Leipzig naj bi bil pripravljen sprejeti le ponudbe nad 100 milijonov evrov, o tem pa so se očitno pripravljeni pogovarjati v severnem Londonu. "Arsenal je začel s prvimi konkretnimi pogovori glede prestopa Šeška. Že dolgo je visoko na seznamu ekipe za kadrovanje, vodstva in Mikela Artete. Leipzig je zavrnil poskuse za sklenitev dogovora že maja 2024 in januarja letos," je zapisal Fabrizio Romano.