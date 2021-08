Arsenal tone vse globlje, tudi proti Manchester Cityju nemočni

Tekmo so dominantno začeli sinjemodri, ki so že po dobrih šestih minutah igre sestavili lepo akcijo, po kateri je z glavo zadel tokratni kapetan Cityja Ilkay Gündogan.

City se z zadetkom prednosti ni zadovoljil in zgolj pet minut kasneje je Bernardo Silva v kazenski prostor Arsenala poslal ne najboljši predložek, a branilci Arsenala žoge niso uspeli izbiti, kar je izkoristil Ferrán Torres in vodstvo povišal na 2:0. Arsenal se je po hitrem zaostanku le prebudil in poskusil z visokim pritiskom, kar bi se v 20. minuti skoraj obrestovalo Emilu Smith-Rowu, ki je podstavil nogo slabi podaji vratarja Edersona, a je žoga za malo zletela mimo vratnice. Rdeči iz Londona so še naprej pritiskali in igrali na telo in hitro sta porumenela Cédric Soares ter Sead Kolašinac. Hud udarec za Londončane pa je sledil v 35. minuti, ko je po drsečem štartu rdeči karton prejel Granit Xhaka. VAR je prekršek sicer preveril, a klub negodovanju gostujoče klopi se odločitev glavnega sodnika ni spremenila in Arsenal je ostal brez igralca manj. Cityjevim igralcem je bilo proti deseterici še lažje prodirati v kazenski prostor nasprotnika in po lepem prodoru Jacka Grealisha je žogo v gol za 3:0 pospravil brazilski napadalec Gabriel Jesus.