Arsenal v prvem polčasu poskrbel, da je bil Tottenham brez možnosti

Nogometaši Arsenala so v šestem krogu angleške Premier League prišli do tretje zaporedne zmage. Na severnolondonskem derbiju so s 3:1 ugnali Tottenham, potem ko so vse tri zadetke dosegli v prvem delu igre. Na drugi strani je to za Spurse tretji poraz zapovrstjo, s čimer sta ogorčena rivala sedaj poravnana na prvenstveni razpredelnici.

Emile Smith-Rowe in Bukayo Sako sta oba prispevala po zadetek in asistenco. Nogometaši Tottenhama so na svoji koži spoznali, kako hitro se lahko v nogometu vse obrne na glavo. Po treh krogih Premier League so bili pri prav toliko zmagah na vrhu lestvice, medtem ko je bil Arsenal prikovan na dno brez točk. Tri kroge kasneje je situacija povsem drugačna, saj so topničarji svoje največje rivale ekspresno uspeli ujeti. Obe ekipi imata sedaj po devet točk. Na Emiratesu je bilo v prvem polčasu vse v znamenju domačih nogometašev. V 12. minuti je lepo ekipno akcijo po desni strani kronal Emile Smith-Rowe, ki je kronal odlično podajo Bukaya Sake. Strelec prvega zadetka je imel prste vmes tudi pri drugem golu, ko je bil sam v vlogi podajalca, natančno pa je zaključil Pierre-Emerick Aubameyang. Le sedem minut zatem je bila mreža Spursov polna po veliki napaki Harryja Kana, ki je izgubil žogo na nasprotnikovi polovici, ko je neposrečeno poizkušal preigravati. Sledil je hiter protinapad, Saka je sicer želel podati, a se je žoga po drsečem startu Kana, ki je požrtvovalno pritekel v obrambo, odbila nazaj do Arsenalove sedmice, ta pa je brez večjih težav premagala Huga Llorisa. V prvih 45 minutah bi bil lahko izid še višji. Aubameyang je imel še dve priložnosti, enkrat je zadel okvir vrat, enkrat pa je meril za malenkost previsoko. Nevarno pa je poskušal tudi Thomas Partey. V nadaljevanju so topničarji skušali umiriti ritem igre, kar jim je v večini polčasa dobro uspevalo. Za nekoliko razburjenja je poskrbela le 79. minuta, ko je Heung-min Son zadel po lepi podaji Sergia Reguilona. Tik pred koncem je nevarno sprožil še Lucas Moura, a se je Aaron Ramsdale izkazal z odličnim posredovanjem, pri katerem mu je pomagala tudi vratnica. Statistika tekme Arsenal – Tottenham Premier League, 26. september, izida: Southampton – Wolverhampton 0:1 (0:0)

Jimenez 61. Arsenal – Tottenham 3:1 (3:0)

Dmith-Rowe 12., Aubameyang 27., Saka 34.; Son 79.