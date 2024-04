Arsenal trepetal, a zdržal na severnolondonskem derbiju

Nogometaši Arsenala so na gostovanju pri Tottenhamu s 3:2 dobili derbi 35. kroga angleške Premier League. Potem ko so ob polčasu že vodili s tremi zadetki, so se Spursi v nadaljevanju povsem približali, a jim je za izenačenje zmanjkalo časa.

Severnolondonski je bil tokrat še toliko pomembnejši, ker sta obe ekipi nujno potrebovali točke. Za Arsenal je v boju za naslov štela samo zmaga, Tottenham pa še ni obupal v lovu za Aston Villo, ki trenutno zaseda četrto mesto, ki po sezoni jamči Ligo prvakov. V prvem polčasu so bili Spursi tisti, ki so imeli izrazitejše priložnosti, a so topničarji po 45 minutah vodili celo s 3:0. Po četrt ure igre je Pierre-Emile Hojbjerg po podaji iz kota zatresel lastno mrežo. Potem je na drugi strani dvakrat z glavo nevarno zapretil Christian Romero, v drugem poskusu je topničarje rešil okvir vrat. Na polovici polčasa je Micky van de Ven sicer zadel za 1:1, stadion v severnem Londonu je eksplodiral, a po daljši intervenciji VAR-a se je izkazalo, da je bil Nizozemec v prepovedanem položaju. Zato pa je Bukayo Saka v 27. minuti povišal prednost Arsenala po šolsko izpeljanem protinapadu, v katerem se je z asistenco izkazal Kai Havertz. Isti nogometaš je pred koncem polčasa zadel še sam, ko je bil najvišji po podaji iz kota.

V drugem delu so bili Spursi še naprej podjetnejši in so nagrado dočakali v 64. minuti. David Raya si je v golu gostov privoščil nerazumljivo napako, saj je žogo podal naravnost na nogo Romera, ki je ob visokem zaostanku pogosto stal celo v konici napada. Argentisnki osrednji branilec je odreagiral v slogu najboljših napadalcev in hladnokrvno znižal na 1:3. Drugo napako so si topničarji privoščili v 85. minuti, ko je Declan Rice zakrivil najstrožjo kazen. Znova je posredoval VAR, a dvomov o odločitvi Michaela Oliverja ni bilo. Odgovornost je nase prevzel Heung-min Son, ki je z močnim strelom znižal na 2:3.

Spursi so na krilih prebujenih navijačev vse sile usmerili v napad, a so topničarji pokazali, da se zasluženo borijo za naslov, saj gostom do konca niso več dovolili priložnosti. Ostalo je pri 2:3, s čemer se nadaljuje mrtvi tek med Arsenalom in Manchester Cityjem za naslov angleškega prvaka.

