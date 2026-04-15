Arsenal ubranil minimalno prednost

Arsenal je na prvem obračunu v Lizboni proti Sportingu zmagal z 1:0, tokrat je pred domačimi navijači ohranil prednost. Ekipi sta bili v prve pol ure bolj ali manj enakovredni z nekaj polpriložnostmi, najnevarnejšo akcijo dotlej pa je izpeljal Sporting v 43. minuti, ko je Geny Catamo zadel vratnico.
V uvodu drugega dela so Portugalci spet zagrozili s strelom Maximiliana Arauja, sicer pa je bila tekma dokaj previdna in brez posebnih nevarnosti, enega nevarnejših strelov Arsenala je sprožil Noni Madueke v zunanji del mreže.
Do 84. minute sta ekipi imeli po vsaka le po en strel v okvir vrat, je pa vratnico takrat s strelom z glavo zatresel Arsenalov Leandro Trossard. Topničarji so v končnici tekme mojstrsko držali žogo in kradli čas ter ohranili minimalno prednost s prve tekme. Tik pred koncem je sicer nevarno meril Joao Simoes.
Že v torek sta si polfinale priigrala branilec naslova Paris Saint-Germain in madridski Atletico Jana Oblaka. Parižani so na povratni tekmi četrtfinala v Liverpoolu zmagali z 2:0, s takim izidom so dobili tudi prvo tekmo, Atletico, pri katerem je Oblak po vrnitvi po poškodbi sedel na klopi za rezervne igralce, pa je po zmagi z 2:0 v Barceloni tokrat doma izgubil z 1:2.
Polfinalna para sta PSG - Bayern in Atletico - Arsenal. Polfinale bo 28. in 29. aprila ter 5. in 6. maja, finale pa bo 30. maja v Budimpešti.
