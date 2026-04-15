Arsenal ubranil minimalno prednost

Arsenal je na prvem obračunu v Lizboni proti Sportingu zmagal z 1:0, tokrat je pred domačimi navijači ohranil prednost. Ekipi sta bili v prve pol ure bolj ali manj enakovredni z nekaj polpriložnostmi, najnevarnejšo akcijo dotlej pa je izpeljal Sporting v 43. minuti, ko je Geny Catamo zadel vratnico.

V uvodu drugega dela so Portugalci spet zagrozili s strelom Maximiliana Arauja, sicer pa je bila tekma dokaj previdna in brez posebnih nevarnosti, enega nevarnejših strelov Arsenala je sprožil Noni Madueke v zunanji del mreže.