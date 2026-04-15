Nogomet

Arsenal ubranil minimalno prednost

London, 15. 04. 2026 23.22 pred 13 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
STA
Arteta

Nogometaši Arsenala in Bayerna so zadnji polfinalisti nogometne Lige prvakov. Londončani so na povratni tekmi četrtfinala igrali 0:0 s Sportingom, a ga premagali na prvi tekmi z 1:0.

Arsenal je na prvem obračunu v Lizboni proti Sportingu zmagal z 1:0, tokrat je pred domačimi navijači ohranil prednost. Ekipi sta bili v prve pol ure bolj ali manj enakovredni z nekaj polpriložnostmi, najnevarnejšo akcijo dotlej pa je izpeljal Sporting v 43. minuti, ko je Geny Catamo zadel vratnico.

V uvodu drugega dela so Portugalci spet zagrozili s strelom Maximiliana Arauja, sicer pa je bila tekma dokaj previdna in brez posebnih nevarnosti, enega nevarnejših strelov Arsenala je sprožil Noni Madueke v zunanji del mreže.

Statistika tekme
FOTO: Sofascore.com

Do 84. minute sta ekipi imeli po vsaka le po en strel v okvir vrat, je pa vratnico takrat s strelom z glavo zatresel Arsenalov Leandro Trossard. Topničarji so v končnici tekme mojstrsko držali žogo in kradli čas ter ohranili minimalno prednost s prve tekme. Tik pred koncem je sicer nevarno meril Joao Simoes.

Preberi še Bayern na pravi poslastici izločil Real in se uvrstil v polfinale

Že v torek sta si polfinale priigrala branilec naslova Paris Saint-Germain in madridski Atletico Jana Oblaka. Parižani so na povratni tekmi četrtfinala v Liverpoolu zmagali z 2:0, s takim izidom so dobili tudi prvo tekmo, Atletico, pri katerem je Oblak po vrnitvi po poškodbi sedel na klopi za rezervne igralce, pa je po zmagi z 2:0 v Barceloni tokrat doma izgubil z 1:2.

Polfinalna para sta PSG - Bayern in Atletico - Arsenal. Polfinale bo 28. in 29. aprila ter 5. in 6. maja, finale pa bo 30. maja v Budimpešti.

NOGOMET ARSENAL ARTETA SPORTING
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI2

mmickica
16. 04. 2026 12.58
Arsenal vidno popusca. V polfinalu stavim na Atletico.
REAList7
16. 04. 2026 10.46
Arsenal evidentno popušča, zopet v ključnem obdobju sezone. Kot kaže se niso ničesar naučili iz preteklih let in prav lahko se zgodi, da bodo tudi letos ostali brez vsega.
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 najpogostejši razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 najpogostejši razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
