Arsenal ugnal rdeče vrage, City in Chelsea slavila, Liverpool zgolj remiziral

Derbi med Arsenalom in Manchester Unitedom v prvem polčasu ni ponudil veliko zanimivega. Domači so bili nevarni s svojim glavnim orožjem, odlično izvedenimi prekinitvami, prav te pa so jim v bolj dinamičnem drugem delu pomagale do dveh golov in zmage z 2:0. Oba gola so dosegli po kotu, obakrat so svoje tekmece presenetili s postavitvijo. Prvega je z glavo dosegel Jurrien Timber, drugega pa kar z zadnjico William Saliba.