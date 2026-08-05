Arsenal ujel prvega Brazilca

Prva ponudba, ki jo je Arsenal za Bruna Guimaraesa poslal Newcastlu, je znašala 70 milijonov evrov. Zdaj pa je vse pripravljeno, da se bo Londončanom pridružil za 17 milijonov več. Arsenal bo z njim svojo vezno linijo, ki je že zdaj polna odličnih nogometašev, še okrepil. Za njim je dobro svetovno prvenstvo, na katerem je na štirih tekmah prispeval prav toliko podaj. Je lahko on tisti jeziček na tehtnici, ki bo v klub zvabil še svojega reprezentančnega kolega Viniciusa Juniorja ?

Na Otoku se ves čas govori o tem, kako pomembno je, da se je nova okrepitev v preteklosti že dokazala v Premier League. In Guimaraes bo v relativno mlado moštvo vnesel obilico izkušenj. Z Newcastlom je odigral 153 tekem v najmočnejši angleški ligi, tam dosegel 30 golov in z njim leta 2025 osvojil ligaški pokal. Odkar je januarja 2022 prišel iz Lyona, je Newcastle brez svojega kapetana zmagal samo na 2 tekmah.

To je že tretji ključni igralec, ki so ga srake izgubile v poletnem prestopnem roku. Anthony Gordon je odšel k Barceloni, Sandro Tonali pa k Tottenhamu. Bo pa klub vsaj pošteno zapolnil svojo blagajno, saj jim ti trije igralci skupaj prinašajo 282 milijonov evrov. Odmevne okrepitve moštva novega trenerja Matthiasa Jaissla še ni, želijo pa si pripeljati Lucasa Bergvalla, potem ko jim je Aston Villa speljala senzacijo svetovnega prvenstva Johana Manzambija.