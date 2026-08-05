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Nogomet

Arsenal ujel prvega Brazilca

London, 05. 08. 2026 12.24 pred 5 dnevi 2 min branja 4

Avtor:
S.Z.
Bruno Guimaraes in Vinicius Junior

Iz Londona prihajajo novice, da sta angleški prvak Arsenal in vezist Bruno Guimaraes tik pred podpisom pogodbe. 87 milijonov evrov je veliko več, kot so bili za prestop 28-letnika sprva pripravljeni plačati topničarji, a da bo Brazilec njihova nova okrepitev, je že skoraj neizogibno.

Prva ponudba, ki jo je Arsenal za Bruna Guimaraesa poslal Newcastlu, je znašala 70 milijonov evrov. Zdaj pa je vse pripravljeno, da se bo Londončanom pridružil za 17 milijonov več. Arsenal bo z njim svojo vezno linijo, ki je že zdaj polna odličnih nogometašev, še okrepil. Za njim je dobro svetovno prvenstvo, na katerem je na štirih tekmah prispeval prav toliko podaj. Je lahko on tisti jeziček na tehtnici, ki bo v klub zvabil še svojega reprezentančnega kolega Viniciusa Juniorja?

Bruno Guimaraes
Bruno Guimaraes
FOTO: Profimedia

Na Otoku se ves čas govori o tem, kako pomembno je, da se je nova okrepitev v preteklosti že dokazala v Premier League. In Guimaraes bo v relativno mlado moštvo vnesel obilico izkušenj. Z Newcastlom je odigral 153 tekem v najmočnejši angleški ligi, tam dosegel 30 golov in z njim leta 2025 osvojil ligaški pokal. Odkar je januarja 2022 prišel iz Lyona, je Newcastle brez svojega kapetana zmagal samo na 2 tekmah.

To je že tretji ključni igralec, ki so ga srake izgubile v poletnem prestopnem roku. Anthony Gordon je odšel k Barceloni, Sandro Tonali pa k Tottenhamu. Bo pa klub vsaj pošteno zapolnil svojo blagajno, saj jim ti trije igralci skupaj prinašajo 282 milijonov evrov. Odmevne okrepitve moštva novega trenerja Matthiasa Jaissla še ni, želijo pa si pripeljati Lucasa Bergvalla, potem ko jim je Aston Villa speljala senzacijo svetovnega prvenstva Johana Manzambija.

Mikel Arteta z lovoriko Premier League
Mikel Arteta z lovoriko Premier League
FOTO: Profimedia

Mikel Arteta je po odhodu Pepa Guardiole trener z najdaljšim stažem v najboljših štirih angleških ligah, njegova ekipa za naslednjo sezono pa na papirju izgleda odlično. Če se bo vezni liniji, ki jo bodo najverjetneje sestavljali Declan Rice, Martin Odegaard in Guimaraes, v napadu resnično pridružil še Vinicius, bo topničarjem naslov prvaka zelo težko speljati.

arsenal bruno guimaraes premier league nogomet
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KOMENTARJI4

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annonymo95
05. 08. 2026 14.39
Diomande je na treningih Leipziga, kej pa je tisti, ki ga je podpisal real?
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+6
8 2
REAList7
05. 08. 2026 15.37
Članek o Arsenalu in Guimaraesu, ti pa o Realu :D Obsedenček.
Odgovori
+1
5 4
RUBEŽ
05. 08. 2026 18.08
Tudi za Davisa so nekateri lani govorili, da je že na letalu za Madrid. Pa je še vedno v Bayernu.
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+3
4 1
annonymo95
06. 08. 2026 09.27
o tebi imam mokre sanje realist
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+0
1 1
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