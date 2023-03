Arsenal v šampionskem slogu vrnil Evertonu in ušel na + 5

Začetek za četo Mikela Artete ni bil najbolj obetaven, saj si do 40. minute niso priigrali niti ene zrele priložnosti. Nato pa je vso svoje mojstrstvo znova demonstriral Bukayo Saka , ki si je v kazenskem prostoru odlično sprejel žogo in nato z močnim strelom na prvo vratnico ugnal Jordana Pickforda .

Nogometaši Evertona so na začetku februarja presenetljivo ugnali Arsenal na svojem stadionu (1:0), še naprej vodilni topničarji pa si novega zdrsa proti ekipi, ki se bo do konca krčevito borila za obstanek, niso smeli privoščiti.

Liverpool se je oddolžil Wolverhamptonu

Podobno kot Arsenal Evertonu je Liverpool milo za drago vrnil Wolverhamptonu. Volkovi so jih pred tedni na svojem stadionu ugnali s 3:0, tokrat pa je bilo na Anfieldu 2:0 v korist Redsov, za kar sta poskrbela Virgil van Dijk in Mohamed Salah. Zadetka sta padla med 73. in 77. minuto.

Senzacija Grimsbyja na južni obali

Sredin večer na Otoku so popestrili tudi štirje obračuni osmine finala pokala FA. Največje presenečenje je pripravil četrtoligaš Grimsby Town, ki je na gostovanju senzacionalno izločil Southampton, slavil je z 2:1. Favorita so domov poslali tudi nogometaši drugoligaša Sheffield Uniteda, in sicer so bili z 1:0 boljši od Tottenhama. Edini gol je v 79. minuti dosegel Iliman Ndiaye. Istočasno je Manchester United s 3:1 ugnal West Ham, čeprav so kladiva vodila vse do 77. minute, Burnley pa je bil z 1:0 boljši od Fleetwood Towna.