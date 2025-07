Arsenal vezno vrsto okrepil z Zubimendijem

"To je ogromen trenutek v moji karieri. To je poteza, ki sem si jo želel in jo želim narediti. Takoj, ko stopiš sem, spoznaš, kako velik je ta klub in ta ekipa. Za Arsenal sem se odločil, ker mi ustreza njegov slog igre. V zadnjem času so igralci pokazali svoj potencial in najboljše šele prihaja," je dejal Martin Zubimendi za klubsko spletno stran.