Arsenal visel, a prišel do napredovanja v FA pokalu

V okviru četrtega kroga angleškega FA pokala sta se na južni angleški obali merila Bournemouth in Arsenal. Topničarji so v prvem polčasu prišli do dveh zadetkov, kar je bilo na koncu dovolj za napredovanje, pa čeprav je domačinom tik pred koncem uspelo znižati na 1:2.

Mustafi je v drugem polčasu na nosilih zapustil igrišče. Utrpel je poškodbo gležnja. FOTO: AP Gostje so srečanje odprli odlično. Že v peti minuti je najstniško akcijo, v kateri je kot asistent sodelovalGabriel Martinelli, kronal Bukayo Saka. 18-letnik, ki v zadnjem času zaradi težav s poškodbami igra na poziciji levega bočnega branilca, je imel prste vmes tudi pri drugem golu. V 26. minuti je lepo asistiral za zadetek Eddieja Nketiaha. V drugem delu igre je Bournemouth pohodil plin, a je bil premalo konkreten. Edini zadetek je globoko v sodnikovem podaljšku dosegel rezervist Sam Surridge. Da se igra v drugem delu ni posebej razživela, je delno zaslužno tudi veliko število prekinitev. Hudo se je namreč poškodoval centralni branilec Shkodran Mustafi, ki je na nosilih zapustil igrišče. Sodniška služba topničarjev pa je morala pomagati tudi Martinelliju, Hectorju Bellerinu in Sokratisu. Fa pokal, 4. krog

Bournemouth -Arsenal 1:2 (0:2)

Surridge 90.; Saka 5., Nketiah 26. Bournemouth - Arsenal