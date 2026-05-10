Arsenal z infarktno zmago naredil velik korak k naslovu prvaka

Arsenal je danes dosegel bržkone ključno zmago v boju za naslov angleškega prvaka. Topničarji so v gosteh premagali West Ham, ki mu grozi izpad iz prvoligaške druščine, zahvaljujoč golu Leandra Trossarda v 83. minuti. S tem so si zagotovili pet točk prednosti pred najbližjim tekmecem, Manchester Cityjem, ki ima tekmo manj. V primeru izenačenja po točkah je odločilni dejavnik razlika v danih in prejetih zadetkih, Arsenal pa ima trenutno prednost dveh golov.

West Ham je imel sicer lepo priložnost za vodstvo v 79. minuti, ko je Mateus Fernandes prodrl v kazenski prostor, prejel podajo in sprožil nizko po sredini. Vendar je bil njegov strel preslab za vratarja topničarjev Davida Rayo. Štiri minute pozneje je sledila kazen, ko je bil za varovance Mikela Artete po podaji Martina Odegaarda uspešen Trossard. Globoko v sodnikovem podaljšku so imeli topničarji izjemno srečo, saj je sodnik izenačujoči gol Calluma Wilsona po dolgem pregledu s pomočjo Vara razveljavil zaradi predhodnega prekrška nad vratarjem.