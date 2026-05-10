Nogomet

Arsenal z infarktno zmago naredil velik korak k naslovu prvaka

London, 10. 05. 2026 20.03 pred 29 minutami 2 min branja 2

STA
Nogometaši londonskega Arsenala so v lovu na prvi naslov angleškega prvaka po 22 letih v 36. krogu premagali West Ham z 1:0. Slednji je sicer dosegel izenačujoči zadetek v 95. minuti, a ga je sodnik po dolgem pregledu s pomočjo Vara razveljavil. Arsenal ima tako zdaj na vrhu lestvice pred Manchester Cityjem pet točk naskoka.

Arsenal je danes dosegel bržkone ključno zmago v boju za naslov angleškega prvaka. Topničarji so v gosteh premagali West Ham, ki mu grozi izpad iz prvoligaške druščine, zahvaljujoč golu Leandra Trossarda v 83. minuti. S tem so si zagotovili pet točk prednosti pred najbližjim tekmecem, Manchester Cityjem, ki ima tekmo manj. V primeru izenačenja po točkah je odločilni dejavnik razlika v danih in prejetih zadetkih, Arsenal pa ima trenutno prednost dveh golov.

West Ham je imel sicer lepo priložnost za vodstvo v 79. minuti, ko je Mateus Fernandes prodrl v kazenski prostor, prejel podajo in sprožil nizko po sredini. Vendar je bil njegov strel preslab za vratarja topničarjev Davida Rayo. Štiri minute pozneje je sledila kazen, ko je bil za varovance Mikela Artete po podaji Martina Odegaarda uspešen Trossard. Globoko v sodnikovem podaljšku so imeli topničarji izjemno srečo, saj je sodnik izenačujoči gol Calluma Wilsona po dolgem pregledu s pomočjo Vara razveljavil zaradi predhodnega prekrška nad vratarjem.

Nogometaši Aston Ville pa v 36. krogu niso utrdili položaja, ki vodi v ligo prvakov naslednjo sezono, saj so v gosteh pri že izpadlem Burnleyju le remizirali 2:2. Domače je že v osmi minuti v vodstvo popeljal Jaidon Anthony, vendar so gosti tik pred odmorom najprej izenačili, ko je zadel Ross Barkley (42.), Ollie Watkins pa jih je v vodstvo popeljal v 56. minuti. Za delitev točk je v 58. poskrbel Nizozemec Zian Flemming.

Dva kroga pred koncem prvenstva ima petouvrščena Villa 59 točk, prav tako kot četrtouvrščeni Liverpool. Ti dve ekipi pa zasedata zadnji dve mesti, ki vodita v ligo prvakov naslednjo sezono, medtem ko šestouvrščeni Bournemouth zaostaja za štiri točke. Vendar bo imela Villa, četudi se v domačem prvenstvu ne uvrsti med "top 5", še eno priložnost za nastop v ligi prvakov naslednjo sezono, saj jo 20. maja v finalu evropske lige čaka dvoboj s Freiburgom.

Izidi angleške Premier lige, 10. maj:

Burnley - Aston Villa 2:2 (1:1)
Anthony 8., Flemming 58.; Barkley 42., Watkins 56'.

Crystal Palace - Everton 2:2 (1:1)
Tarkowski 6., Beto 47.; Sarr 34., Mateta 77.

Nottingham Forest - Newcastle 1:1 (0:0)
Barnes 74.; Anderson 88.

West Ham - Arsenal 0:1 (0:0)
Trossard 83.

borjac
10. 05. 2026 20.32
Arsenal potrebuje ŠE DVE SREČNI TEKMI in bo prvak , ponavljam ....SREČNI tekmi , sicer pa jim privoščim naslov Premier lige.
ummax
10. 05. 2026 20.11
Ajaja. Prekršek na golmanom? Morda res, ampak tam so se vlekli potiskali in če se mene vpraša potem igralec ni vedel koga je pravzaprav zadržal. To Arsenal počne isto, jokali so pa kot da so najbolj nežni in fer pri izvajanju podobnih situacij. Upam da jih do konca MC ujame in po gol razliki dobi pokal.
