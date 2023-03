Arsenal z novo šampionsko predstavo korak bliže naslovu

Arsenal je hitro pozabil evropsko razočaranje in se v angleškem prvenstvu vrnil v šampionskem slogu. Varovanci Mikela Artete so dosegli še 22. zmago v sezoni, s katero so se še utrdili na vrhu lestvice. Za Topničarje je dvakrat v polno meril Bukayo Saka, ki je postal prvi nogometaš v letošnji sezoni angleške Premier lige z vsaj 10 doseženimi goli in 10 podajami. Hkrati pa mu je to uspelo kot prvemu nogometašu Arsenala po Alexisu Sanchezu v sezoni 2016/17.