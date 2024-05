Arsenal z novo zmago vrgel rokavico Manchester Cityju

Arsenal je bil v prvem polčasu precej boljši nasprotnik. Češnjice so bile prisiljene v konstantno branjenje, kar se tiče napada, pa so bile povsem nemočne. V 12. minuti je zadišalo po izključitvi Ryana Christieja , ki je s podplatom zadel Bukaya Sakaja , a sodnik David Coote se ni odločil niti za rumeni karton.

Na drugi strani se je Bournemouth vendarle malce prebudil in prišel do znižanja zaostanka prek Antoina Semenya, toda sodniki so nekoliko dvomljivo zadetek razveljavili ob domnevnem prekršku Dominica Solankeja nad Davidom Rayo.

To je seveda sprožilo alarme v taboru Arsenala, ki so znova dvignili nivo svoje igre. Takoj po vstopu na zelenico se je v ugodni sitauciji znašel Gabriel Martinelli, ki pa se je izredno slabo odzval in še enkrat več dokazal razloge za izgubo mesta v začetni enajsterici.

Topničarji so pred koncem tekme vendarle prišli še do tretjega zadetka, a so ga sodniki zaradi prepovedanega položaja razveljavili. Je pa bil v 97. minuti regularen gol Declana Ricea, ki je izkoristil podajo rezervista Gabriela Jesusa in poskrbel za končnih 3:0.