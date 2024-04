Arsenal z zmago nad Lutonom nazaj na vrh Premier lige

Nogometaši Arsenala so v 31. krogu angleške Premier lige brez kakršnihkoli težav premagali Luton Town in se tako vsaj začasno povzpeli na vrh lestvice. Poleg Topničarjev je novo zmago vpisal tudi Manchester City, ki je s 4:1 premagal Aston Villo in ima še naprej točko manj od Arsenala. Na tretji sredini tekmi sta Brentford in Brighton remizirala brez zadetkov.