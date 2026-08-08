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Nogomet

Arsenal za brazilskega vezista odštel skoraj 90 milijonov evrov

London, 08. 08. 2026 13.51 pred dvema dnevoma 1 min branja 2

Avtor:
S.V. STA
Bruno Guimaraes

Arsenal je dodatno okrepil svojo ekipo. Od Newcastla je odkupil brazilskega vezista Bruna Guimaraesa. Topničarji so prestop potrdili na svoji spletni strani. 28-letnik je podpisal štiriletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za eno leto. Arsenal je po poročanju britanskih medijev za Brazilca odštel 87,5 milijona evrov odškodnine.

Bruno Guimaraes se je Newcastlu pridružil januarja 2022, zanj pa zbral 195 nastopov in 31 golov. Kariero je začel v domačem Sao Paulu pri Audaxu, nato se je preselil v Athletico Paranaense, zatem pa si je prislužil prestop k Lyonu v Francijo. Za Brazilijo je zbral 48 nastopov, zanjo je igral tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi.

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"Bruno je igralec z izjemno miselnostjo in kakovostjo. Prinaša tudi prave vodstvene lastnosti v našo ekipo. Z njim smo še okrepili jedro moštva," je dejal športni direktor Andrea Berta in dodal: "Z njim bo lahko trener Mikel Arteta še naprej razvijal naš slog igranja in povečal tekmovalnost znotraj ekipe. To pa je ključno za ohranjanje standardov, ki jih narekujejo želje po velikih lovorikah."

Londončani so pred tem od Bayerja dokončno odkupili Piera Hincapieja za 40 milijonov evrov, iz belgijske ekipe Club Brugge pa je prišel Grk Hristos Tzolis za skoraj 46 milijonov evrov.

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KOMENTARJI2

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NoriSušan
08. 08. 2026 14.46
Kaj pa vini ni več dober
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+2
2 0
SLOVENSKI CHATGPT
08. 08. 2026 14.18
90mio je vsaj dvakrat prevec. Ampak za bunker ekipo bo ok.
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+0
1 1
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