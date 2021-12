Arsenal zanesljiv proti zdesetkanemu Leedsu

Merila sta se le Leeds, ki je nastopil precej zdesetkan zaradi kazni, poškodb in covida-19, ter Arsenal. Ta je dobro odprl tekmo in povedel v 16. minuti z golom Gabriela Martinellija. Ta je zadel tudi v 28. minuti in se tako podpisal pod 7000. in 7001. Arsenalov zadetek v elitni angleški ligi. Po podatkih Opte je Arsenal postal šele tretji angleški klub z vsaj 7000 goli v domačem prvenstvu (od leta 1888 dalje), pred tem sta to mejo prekoračila že Everton in Liverpool. Bukayo Saka je v 42. minuti še povečal prednost topničarjev. V drugem polčasu je Raphinha z bele pike zmanjšal zaostanek Leedsa, toda pričakovano zmago Londončanov je v 84. minuti potrdil Emile Smith Rowe.