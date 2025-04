Arsenal znova oddal točke, Liverpool potrebuje le še eno za naslov

Nogometaši Arsenala so v 34. krogu angleške Premier lige na Emiratesu le remizirali z mestnim tekmecem Crystal Palaceom (2:2). Točka je bila sicer dovolj, da so obdržali matematične možnosti za naslov prvaka, a v to ne verjame več nihče, vodilni Liverpool ima zdaj 12 točk prednosti in za svoj 20. naslov na petih tekmah potrebuje le še točko.